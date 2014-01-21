به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی طی حکمی بهروز فتحی را به عنوان مشاور امور مطالعات و برنامه ‌ریزی خود منصوب کرد.

در این حکم آمده است: با توجه به دانش، سوابق و تجارب جنابعالی در حوزه برنامه ‌ریزی و مطالعات فرهنگی و هنری به موجب این حکم به عنوان مشاور امور مطالعات و برنامه ‌ریزی منصوب می ‌شوید. امید است با اتکال به خداوند منان و بهره ‌گیری از ظرفیت‌های گسترده نیروهای متخصص و برنامه ‌ریزی داخل و خارج از وزارتخانه گام‌های موثری در زمینه نهادینه ‌سازی فرآیند مطالعه و برنامه‌ریزی معاونت هنری بردارید.

بهروز فتحی متولد سال 1350 و دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی است. او پیش از این مشاور برنامه ‌ریزی معاونت امور سینمایی و سمعی بصری، مشاور برنامه ‌ریزی مرکز ترویج و توسعه فعالیت‌های قرآنی، عضو شورای علمی هنر و رسانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مشاور پژوهش برنامه ‌ریزی و آمایش سرزمین صنعت چاپ کشور، مشاور روابط عمومی شرکت آبفای استان تهران، عضو شورای سیاستگذاری صنعت چاپ کشور، عضو کمیته کارشناسی و مشورتی این شورا و نیز عضو شورای سیاستگذاری طرح آموزش سراسری صنعت چاپ کشور بوده است.

او همچنین مسئول دبیرخانه شورای برنامه‌ ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر گروه آمار و برنامه ‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون دفتر برنامه ‌ریزی و تامین منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارشناس مسئول تدوین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه در بخش فرهنگ، نماینده تام ‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تدوین بسیاری از آیین ‌نامه‌ها، ستادها و شوراهای برنامه ‌ریزی داخل و خارج از وزارتخانه و کارشناس مسئول دبیرخانه تدوین برنامه پنجم توسعه وزارتخانه بوده است. او اکنون کارشناس مسئول اقتصاد فرهنگ دفتر مدیریت راهبردی فرهنگ و هنر است. از سوابق پژوهشی فتحی می‌توان به تدوین کتاب شاخص‌های فرهنگی در بخش کتاب و کتابخوانی، سینما و هنر، اجرای طرح پژوهشی کتابشناسی مازندران، انجام طرح پژوهشی بررسی و ارزیابی روند تولید کتاب‌های کودک و نوجوان مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک، تدوین کتاب دست‌آوردهای توسعه مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور و... اشاره کرد. فتحی اکنون عضو هیات تحریریه نشریه مس است که توسط شرکت ملی مس ایران منتشر می ‌شود. دیگر فعالیت‌های مطبوعاتی او عبارتند از معاون سردبیر کتاب ماه کلیات، سردبیر نشریه داخلی برنامه فرهنگ، سردبیر ماهنامه تهران، دبیر تحریریه نشریه حامیان پارس.