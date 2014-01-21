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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۵۶

قایقران کرمانشاهی به اردوی تیم ملی روئینگ دعوت شد

قایقران کرمانشاهی به اردوی تیم ملی روئینگ دعوت شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس هیات قایقرانی استان کرمانشاه گفت: قایقران کرمانشاهی به چهارمین اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ کشورمان دعوت شده است.

فرشته قیطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در میان هفت ملی پوش دعوت شده به اردوی تیم ملی روئینگ مردان کشور، نام صابر نادری قایقران کرمانشاهی نیز به چشم می خورد.

وی یادآور شد: نادری به همراه سایر ملی پوشان دعوت شده باید روز جمعه چهارم بهمن خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی و از روز پنجم در اردوی تیم ملی حضور یابد.

قیطانی خاطرنشان کرد: اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ ایران در دریاچه آزادی تهران برگزار و تا بیست و چهارم ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس هیات قایقرانی کرمانشاه خاطرنشان کرد: تیم ملی روئینگ ایران خود را برای حضوری موفق در بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی آماده می کند.

قیطانی در پایان گفت: هدایت ملی پوشان کشورمان بر عهده افشین فرزام قرار دارد.

کد مطلب 2218427

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