ابوالفضل عطابخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: امسال برداشت پنبه از مزارع شهرستان حدود 27 هزار تن بوده و با افزایش 20 درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو بوده است.

وی بیان داشت: کشت امسال و پارسال پنبه در این شهرستان حدود هفت هزار هکتار شامل چهار هزار و 500 هکتار رقم اصلاح شده و دو هزار و 500 هکتار پنبه بومي است.

این مقام مسئول در جهاد کشاورزی نیشابور عنوان کرد: ميانگين توليد پنبه در نيشابور حدود سه هزار کيلوگرم در هکتار است که در مواردي، به‌کارگيري توصيه‌هاي علمي و فني کارشناسان جهاد کشاورزي توسط کشاورزان سبب افزايش توليد محصول شده و حتي موفق به توليد دو و نيم برابري ميانگين شهرستان نيز شده‌اند.

عطابخش اظهار داشت: در حال حاضر تعداد چهار واحد کارخانه پنبه پاک‌کني در سطح شهرستان فعال و تحويل محصول توليدي به کارخانجات پنبه پاک‌کني سبب رونق و شکوفايي بخش صنعت در شهرستان شده است.

وی بیان کرد: کارخانجات تصفيه پنبه، روغن‌کشي، تصفيه روغن، خوراک دام و به تبع آن دامداري‌هاي صنعتي و سنتي و حتي کارخانجات لبني شهرستان نيز از کارخانجات پنبه پاک‌کني تاثير‌پذيري داشته و در افزايش اشتغال نيروي انساني در واحدهاي مذکور نقش مهمي دارد.

کارشناس مسئول پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی نیشابور تصریح کرد: تقويت زيرساخت‌ها از جمله تجهيز و يکپارچه‌سازي اراضي، مسئله مکانيزاسيون و تجهيز اين بخش به ماشين‌آلات کشاورزي و کمباين‌هاي برداشت پنبه، تاثير مهمي در افزايش توليد پنبه دارد.

عطابخش اضافه کرد: با برنامه‌ريزي‌هايي که از سوی جهاد کشاورزی نیشابور انجام شده است ، اميدواریم در آينده شاهد شکوفايي و افزايش روزافزون توليد پنبه و افزايش کيفيت محصول توليدي در شهرستان باشيم.