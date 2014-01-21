جزینی سرگرم نگارش یک رمان نوجوانانه جنگی

محمدجواد جزینی داستان نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، از تالیف یک اثر داستانی بلند در قالب رمان برای مخاطب نوجوان خبر داد و گفت: این رمان با موضوع دفاع مقدس نوشته شده و داستان آن در سال‌های دهه شصت می‌گذرد ولی هنوز نامی برای آن انتخاب نکرده‌ام. در این داستان، زندگی نوجوانی در آن سال‌ها روایت می‌شود که وارد جبهه می‌شود و این حضور برای وی تبعاتی به همراه دارد.

وی افزود: من در قالب این داستان نوجوانانه، سعی کرده‌ام به نوعی از زندگی در پس واقعه جنگ صحبت کنم و نظام اجتماع حاکم بر جامعه و خانواده در سال‌های دهه 60 ایران را نشان دهم. جدای از این به تصویر کشیدن موقعیت‌هایی مانند بمباران شهرها و یا حملات موشکی و ترسیم فضای حاصل از آنها نیز از دیگر موضوعاتی است که در این رمان به تصویر کشیده می‌شود.

به گفته جزینی، این رمان در قالب روایت صحنه‌هایی از جنگ در جبهه، پشت جبهه و شهرها سعی خواهد کرد تا به نوعی به نمایش تقابل میان مرگ و زندگی نیز بپردازد و مایه‌هایی از طنز را نیز در درون خود برای این روایت به کار ببندد.

وی افزود: این کتاب در قالب طرح رمان نوجوانان امروز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر خواهد شد و هم اکنون در مرحله تالیف قرار دارد.

این نویسنده و منتقد ادبی در ادامه از پایان تالیف مجلد ششم از مجموعه 10 گانه «آشنایی با داستان کوتاه» خبر داد و گفت: از این مجموعه مجلد ششم با عنوان جرین سیال ذهن تالیف و ویرایش شده و آماده انتشار است و مجلد هفتم از آن با موضوع ادبیات مدرن و پست مدرن نیز در دست تالیف قرار دارد که از سوی انتشارات نیلوفر سپید و در حجم 100 صفحه منتشر خواهد شد.