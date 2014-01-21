"درسگفتار هم تخيلی: از شناخت تا معناسازی" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت پژوهشی و آموزشی خانه هنرمندان درسگفتار هم تخيلی: از شناخت تا معناسازی، با تدریس دکتر احمد پاکتچی استاد دانشگاه امام صادق(ع) از 5 بهمن ماه آغاز و شنبه ها از ساعت 16 تا 20 در سالن استاد اميرخانی برگزار می شود.



با دانش امروزی، هم دوگانگی ميان عينيت و ذهنيت مورد انتقاد است و هم گسستگی ميان انتزاع، توهم و تخيل، در اين درسگفتار، اصطلاح تخيل را در کاربردی گسترده برای همه اين اقسام سه گانه که معتقديم مرزی نيز بين آنها وجود ندارد، به کار خواهيم برد.



به ديگر سخن ما در دنيايی زندگی نمی کنيم که تلاش داريم آنرا بشناسيم، ما در دنيايی زندگی می کنيم که نه تنها به عنوان مجموعه ای از انسان ها هم می کوشيم آن را بشناسيم و هم خود در ساختن آن مؤثر هستيم، بلکه سازنده جدی آن نيز هستيم و لذا برآيند آنچه دريافت می کنيم و آنچه می سازيم، قوام گرفتن معناهايی برای زندگی هايمان است.



به نظر می رسد محور اصلی يک نظريه مدون درباره دنيایی که آنرا می سازيم بر محور تخيل ـ آن هم با ويژگی جمعی ـ است؛ می دانيم هم برای دريافت از جهانی که در آن زندگی می کنيم و هم برای ساختن و پرداختنِ آن، اين قوه تخيّل انسان است که کارکردی محوری دارد و اکنون در اين درسگفتارها ها، از سويی کوشش می شود. اين نظريه ذيل عنوان هم تخيلی به عنوان نظريه ای مدون ارائه شود و از سوی ديگر، دورنمايی به دست داده شود که تا اندازه ای اين نظريه بتواند در تحليل دستاوردهای فرهنگی از هنر تا روابط اجتماعی مؤثر افتد.



شماره تماس براي پيش ثبت نام 88310463 است که علاقه مندان می توانند تا 3 بهمن ماه از ساعت 14:00 تا 20:00 تماس بگیرند.

همچنین در خبر دیگری از خانه­ هنرمندان ایران آمده است کتاب «درآمدی بر اسطوره شناسی» به قلم دکتر بهمن نامور مطلق، با حضور منتقدین دکتر علی عباسی و دکتر بهار مختاریان چهارشنبه 2 بهمن ماه از ساعت 16 در خانه­ هنرمندان ایران، سالن استاد امیرخانی نقد و بررسی می شود.