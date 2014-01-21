دهه فجر نقطه عطف انقلاب اسلامی است/ بهره برداری از 150 پروژه در بیجار

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله کریمی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های دهه فجر که با حضور اعضای این ستاد در سالن شهدای گمنام فرمانداری برگزار شد، ضمن گرمیداشت ایام الله دهه فجر اظهار داشت: دهه فجر فرصتی مغتنم برای بیان دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی ایران است و به همین دلیل دهه فجر نقطه عطفی در تاریخ انقلاب به شمار می رود.

وی افزود: مردم ایران اسلامی همواره در تمامی صحنه های دفاع از نظام و انقلاب ‌حضور یافته اند و این امر موجب شده که دشمن در راه رسیدن به اهداف و آرمان های خود ناکام بماند.

کریمی ادامه داد: دشمن همواره درحال توطئه علیه نظام است پس باید ظرفیت های خود را به کار گیریم تا خروجی مطلوبی داشته باشیم.

فرماندار بیجار از تشکیل کمیته‌های 10 گانه فرهنگی، روستایی، اصناف، ورزش، تبلیغات و اطلاع‌رسانی، هیت‌های مذهبی، ایثارگران، بانوان، دانشجویی و تشکل‌های مردمی در ستاد دهه فجر بیجار خبر داد.

کریمی همچنین بر اجرای برنامه های محتوایی و دور از تکرار طی ایام الله دهه فجر تاکید کرد و گفت: برنامه‌های دهه فجر باید محتوایی و قابل استفاده برای همگان باشند.

بهره برداری از 150 پروژه با اعتبار 53 میلیارد ریال در بیجار

فرماندار بیجار همچنین از افتتاح 150 پروژه با اعتبار 53 میلیارد و 632 میلیون ریال در بخش‌های کشاورزی، مخابرات، بنیاد مسکن، امور دهیاری‌ها، برق‌رسانی، نوسازی مدارس و راه و شهرسازی در ایام دهه فجر در بیجار خبر داد .

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران با خون پاک و مقدس هزاران شهید و جانبازی و ایثارگری مردان غیرتمند و دلیر و با رهبریت هوشمندانه حضرت امام خمینی (ره) به بار نشسته پس ما نیز وظیفه داریم که در راه پاسداشت آرمان های رفیع این انقلاب بزرگ تلاش کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه انقلاب اسلامی متعلق به همه مردم است بر حمایت و تقویت حضور مردم در این برنامه‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: مدیران و مسئولان در اجرای این برنامه‌ها باید از افراط و تفریط دوری کرده و برای رعایت تعادل در اجرا، تمامی تلاش خود را به کار گیرند.

انقلاب اسلامی ایران برگرفته از قیام عاشورا است

امام جمعه اهل سنت بیجار نیز در ادامه ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران ریشه در نهضت عاشورا و قیام امام حسین(ع) دارد.

ماموستا معروف خالدی افزود: هر جا که نام عاشورا و امام حسین(ع) بیاید برکات و کرامات و موفقیت‌هایی در پی خواهد داشت و هر روز گوشه‌ای از معجزات و کرامات آن نمایان خواهد شد و این نهضت و قیام تا قیامت ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: تعمیق ارزش ها و باورهای انقلاب اسلامی و آرمان های امام راحل (ره) که برگرفته از مکتب حسینی است از جمله کار ها در راستای ترویج این فرهنگ عظیم و ارزشی است.

وی ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی از اینکه این انقلاب ریشه قرآنی دارد و به انقلاب حضرت مهدی (عج) وصل خواهد شد هراس دارند، به همین دلیل استعمارگران و سلطه‌گران قصد دورکردن ایرانیان خصوصا جوانان از آرمان‌های آن دارند.

امام جمعه اهل سنت بیجار در پایان یادآور شد: ترسیم ضرورت حفظ و حراست از اندیشه‌های امام خمینی(ره) و تبعیت از مقام‌‌ معظم‌ رهبری در هدایت جامعه، تقویت هویت ملی و استمرار و توسعه انقلاب اسلامی باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولين قرار گیرد.