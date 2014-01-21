شهریار آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تاکید رئیس جمهوری مبنی بر اینکه "اگر نگذاریم اندیشه و نقد و پرسش بروز و ظهور پیدا کند، ناچار زیرزمینی می‌شود و این به نفع جامعه نخواهد بود." گفت: دولت به این موضوع اعتقاد کامل دارد که نقد مصلحانه و بیان اشکالات و کاستی‌ها در یک فضای مطلوب و به دور از حب و بغض‌ها و جناح‌بندی‌ها، لازمه تحقق توسعه و پیشرفت و دست‌یابی به توسعه پایدار است.



وی تصریح کرد: در جامعه‌ای که فضای نقادی بسته باشد، اشکالات و کاستی‌ها به صورت صحیح و از راه‌های منطقی به مدیران منتقل نشده و تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان نمی‌توانند با اطلاع از مشکلات و معضلات، برای برآورده شدن نیازهای مردم و کشور برنامه‌ریزی کنند.



وی افزود: تاکید رئیس جمهوری مبنی بر اینکه "اساس رشد یک انسان پرسش است و انسانی موجودی پرسشگر، جستجوگر و انتخاب‌گر است،" نشان دهنده نگاه دولت به ضرورت نقد و پرسشگری است و مدیران اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها باید برای تحقق این هدف عالی دولت تلاش کنند.



آقایی تاکید کرد: حمایت و دفاع از نقادی مصلحانه و پرسش‌های دلسوزانه تنها محدود به مدیران دولت تدبیر و امید نمی‌شود و پیش از آنها رهبری معظم انقلاب اسلامی بارها بر ضرورت پرسش از مسئولان تاکید فرموده و حتی یک سال را به نام سال "پاسخگویی" نامگذاری فرمودند.



وی تصریح کرد: طبیعی است وقتی معظم‌له بر ضرورت پاسخگویی مدیران تاکید می‌فرمایند، به این معنی است که مردم و نهادهای نظارتی مانند رسانه‌ها باید فضای پرسش و پاسخ‌خواهی از مسئولان را دنبال کنند.



بدون نظارت رسانه‌ها، توسعه محقق نمی‌شود



فرماندار نظرآباد تاکید کرد: مهمترین ابزار بیان انتقادها و پرسش از مسئولان، رسانه‌ها هستند و رسانه آزاد و منتقد نقش مهمی در توسعه جوامع دارند.



آقایی افزود: رسانه‌ها با بیان نقدهای مصلحانه و دلسوزانه خود، از یک سو مدیران و مسئولان را از مشکلات و کاستی‌ها آگاه ساخته و از سوی دیگر فضای نظارت بر عملکرد مدیران را توسعه دهند.



وی تاکید کرد: به طور قطع دست‌یابی به توسعه به پیشرفت بدون نظارت رسانه‌ها و اصحاب خبر محقق نمی‌شود و پیرو تاکیدات دولت و شخص رئیس جمهوری، مدیریت عالی شهرستان نظرآباد از انتقادها و پرسش‌های مصلحانه رسانه‌ها و خبرنگاران حمایت خواهند کرد.



فرماندار نظرآباد متذکر شد: البته نقد مصلحانه متفاوت از تخریب و اتهام‌زنی است و انتظار داریم در کنار حمایت مدیران از فضای نقادی در شهرستان نظرآباد، عموم مردم و به ویژه اصحاب رسانه به این موضوع حساس توجه بیشتری داشته باشند.



آقایی در پایان یادآور شد: خوشبختانه اصحاب قلم استان البرز و شهرستان نظرآباد، افراد آگاه و فهیمی هستند اکثریت آنها با درک شرایط حساس و کمبودهای موجود، همکاری خوبی با مدیران دستگاه‌های اجرایی برای پیشرفت کارها و افزایش خدمات‌رسانی به مردم دارند و امیدواریم در ادامه نیز این روند تقویت شود.

