220 دکه مجاز و غیر مجاز نیشابور حاضر به عرضه مطبوعات نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد صادقی ظهر سهشنبه در نشستی با دکتر مروی نماینده شهرستانهای نیشابور و فیروزه اظهارکرد: کمیتهای با حضور نهادهای مسئول فرهنگی، اجرایی و امنیتی در این خصوص شکل گرفت که نتایج عملکرد این کمیته به رسانههای گروهی که مخاطب عملکرد این کمیته هستند، اطلاعرسانی نشده است و به عبارت دقیقتر نتیجه عینی عاید مطبوعات نشده است.
وی به نقل از زرندی شهردار نیشابور گفت: حداقل پنج دکه بهخاطر توزیع اقلام غیرمجاز و مخرب فرهنگ و سلامت جامعه در نیشابور تعطیل شدهاند ولی با وجود مراجعه دفاتر توزیع مطبوعات، هنوز هم بیش از 200 دکه در شهر نیشابور حاضر به توزیع مطبوعات نیستند و این در حالی است که در آنها سیبزمینی، پیاز، انواع سیگار و تنباکو به فروش میرسد.
نماینده توزیع موسسات مطبوعاتی چاپ تهران در نیشابور ادامه داد: متاسفانه تلاش نهادهای مسئول در ساماندهی دکهها ناکافی بوده است که تقاضا داریم نماینده مردم در این موضوع به نفع فرهنگ شهر ورود و نظارت جدیتری داشته باشد.
صادقی همچنین گفت: چهار نشریه محلی با سختی تمام ولی با انگیزهای فرهنگی و همتی عالی در اماکن استیجاری منتشر میشوند و بهخاطر نداشتن بنیه مالی در حد نیاز، انتشار هفتگیشان به تاخیر گاه یک ماهه میرسد که درخواست دارم نماینده محترم با تجهیز نشریات به منابع مالی قرضالحسنه، کمک مناسبی به انتشار منظم نشریات محلی کنند که از نشانههای شاخص توسعه فرهنگی نیشابور به شمار میآیند.
مدیر سایت خبری تحلیلی فضلنیوز در عین حال تصریح کرد: گروه زیادی از مردم هم کملطفی میکنند تا جایی که فروش نشریات محلی در سطح دکهها و مغازهها و اشتراک در سطح شهرستان و شهروندان نیشابوری مقیم در دیگر نقاط کشور کمتر از دو هزار نسخه در هر نوبت انتشار است.
صادقی با اشاره به انتشار مطالب مفید در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و آموزشی با گرایش سیاسی متفاوت، تاکید کرد: میزان فروش شمارگان فعلی نشریات محلی و نیز نشریات کشوری زیبنده شهری با بیش از 20 هزار نفر فرهنگی و 20 هزار نفر کارمند شاغل و بازنشسته و 24 هزار نفر دانشجو نیست.
مدیر دفتر رسانهای صادقی تصریح کرد: برای اینکه مردم، کارشناسان و مسئولان شهرستان، معضل فرهنگی مطالعه کم در مطبوعات نیشابور را بهتر متوجه شوند به مقایسه میزان فروش مطبوعات کشوری در نیشابور میپردازم، زیرا خیلی از مردم میگویند وضعیت اقتصادیشان خوب نیست و این تاثیرگذار است که بنده هم چون جزء همین مردم هستم میگویم بله وضعیت اقتصادی مطلوب نیست ولی این دلیل نمیشود که ما حاضر باشیم خرید مطبوعات را حذف کنیم و همچنان حاضر به خرید چیپس و پفک باشیم که این بدون تعارف، نشاندهنده ضعف مبانی فکری و فرهنگی ما است.
صادقی بیان کرد: میزان فروش روزنامه جام جم در نیشابور در آخرین مرحله توزیع در ابتدای آذرماه کمتر از 50 نسخه و در ابتدای مهرماه 160 نسخه ولی در سبزوار بیش از 400 نسخه در روز یا میزان فروش همشهری بهعنوان دومین روزنامه پرفروش کشور در نیشابور 40 نسخه، سبزوار 60 نسخه، شیروان 250 نسخه و بجنورد 700 نسخه! و ایران بهعنوان روزنامه دولت و بهقولی روزنامه سوم پرفروش کشور در نیشابور 35 نسخه و سبزوار 60 نسخه!
وی افزود: این آمار گویای این مطلب است که با وجود وضعیت اقتصادی تقریبا یکسان در شهرستانهای مذکور، نیشابوریها کمتر به فرهنگ مکتوب روی میآورند و برای کسب اطلاعات بیشتر به رسانههای دیداری و شنیداری مراجعه میکنند که دارای پیامدهای منفی در حوزههای اجتماعی و سیاسی است.
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