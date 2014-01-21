ولایت فقیه از خواسته های ائمه اطهار بوده است/ لزوم شناخت و معرفی امامزادگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن اختری پیش از ظهر سه شنبه در همایش بین المللی ناصر کبیر در محمودآباد افزود: یکی از اهداف مجمع جهانی اهل بیت، تکریم از رهبران و پیشروان در تاریخ اسلام است تا بتوانیم در مناسبتهای مختلف تجلیل کنیم و یادشان را گرامی داریم.

وی اظهار داشت: تلاشها و فعالیتهای این پیشوایان، راهنمای ما برای فعالیت و خدمت به اسلام و پیروان عصمت و طهارت خواهد بود.

وی عنوان کرد: خدا را شاکرم که یکی از اهداف مجمع جهانی اهل بیت، اجرای یکی از منویات مقدس مقام معظم رهبری است و توانسیم این منویه مقام معظم رهبری را نسبت به فقیه بزرگورای که توانست حکومت اسلامی در طبرستان تشکیل دهد، اجرا کنیم.

حجت الاسلام اختری یادآورشد: پیشوایان ما و ائمه معصومین، پیروان و فرزندان آن از همان روز اول دنبال حکومت اسلامی بودند و تشکیل حکوت اسلامی جزوی از برنامه هایشان بوده است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت افزود: صحیفه سجادیه و نهج البلاغه دو محور وحدت و بهره گیری از کلمات شریف امیرمنان و امام سجاد است تا بتوانیم از آن استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه، امروز در وضعیت حساسی بسر می بریم از یکسو دنیا می خواهد اسلام را بشناسد و باید معارف اسلام را عرضه کنیم و از سوی دیگر دشمنان زیادی در مقابل ما هستند که باید برای مقابله با آنان از راه عدل و منطق چاره جویی کنیم.

حجت الاسلام اختری بیان داشت: در استان مازندران بیش از هزار و 300 امامزاده وجود دارد که بسیاری از آنان هنوز شناخته نشده است و باید به شناخت و معرفی آنان بپردازیم.