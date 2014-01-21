تسهیل دسترسی به کتاب منجر به افزایش مطالعه خواهد شد

منصور کوهی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: راه اندازی ایستگاهای مطالعه در شهرها و روستاها گام موثری برای تسهیل در دسترسی هر چه بیشتر مردم به کتاب است که این خود می تواند زمینه ساز گرایش مردم به امر مطالعه در ابعاد بالاتر و گسترده تر باشد.



وی افزود: گرایش مردم به سمت ایستگاههای مطالعه عطش کتابخوانی و نیاز به مطالعه را در آنها افزایش می دهد که این خود سبب تمایل آنان به سمت مطالعه در سطوح گسترده تر و در نتیجه استفاده هر چه بیشتر از کتابخانه های عمومی می شود.



معاون مدیر کل کتابخانه های عمومی خوزستان اظهار کرد: این اداره نیز با راه اندازی ایستگاههای مطالعه در سطح استان علاوه بر تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به کتاب به تحقق هدف بزرگتر خود یعنی افزایش گرایش مردم به کتابخانه های عمومی می اندیشد که استقبال مردم در تمام گروههای سنی از ایستگاههای مطالعه راه اندازی در سطح استان باعث امیدواری در رسیدن به این هدف شده است.



کوهی رستمی تصریح کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که میزان استفاده از ایستگاههای مطالعه در مکانهای عمومی و پرتردد مانند سالنهای انتظار بیمارستانها و پابانه های مسافربری بیشتر بوده است و این امر سبب شده که این اماکن در اجرای فازهای بعدی ایستگاههای مطالعه در اولویت قرار بگیرند.



وی در خصوص جدیدترین آمار ایستگاههای راه اندازی شده در سطح استان گفت: تاکنون پنج فاز عملیاتی این طرح در سطح استان به اجرا درآمده که طی این پنج فاز 30ایستگاه به بهره برداری رسیده که در آینده ای نزدیک فاز ششم این طرح نیز آغاز خواهد شد.



