جلسه هیئت امنای خانه کتاب پس از چند ماه

به گزارش خبرنگار مهر، با انتقال علی شجاعی صائین از خانه کتاب به اداره کتاب در وزارت ارشاد، موضوع تعیین مدیرعامل برای این موسسه جدی‌تر شده است. این در حالی است که تیرماه امسال مجمع عمومی خانه کتاب برگزار شد اما تغییری در ترکیب هیئت مدیره این موسسه ایجاد نشد.

دوره‌ فعالیت هیئت مدیره خانه کتاب 2 ساله است که از این مدت حدود یک سال، باقی است. همچنین از دوره قانونی فعالیت شجاعی صائین هم به عنوان مدیرعامل این موسسه، چند ماهی باقی مانده بود که او به اداره کتاب منتقل شد.

بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، شنبه هفته آینده 5 بهمن هیئت امنای خانه کتاب تشکیل جلسه خواهد داد که به احتمال زیاد در این جلسه موضوع تعیین مدیرعامل جدید این موسسه هم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

ریاست هیئت امنای را سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر عهده دارد. احمد مسجدجامعی، محمدرضا وصفی و علی شجاعی صائین برخی دیگر از اعضای هیئت امنای خانه کتاب را تشکیل می‌دهند.

خانه کتاب موسسه‌ای غیرانتفاعی و وابسته به معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که هیئت امنای آن زیر نظر وزیر ارشاد و معاونت فرهنگی این وزارتخانه فعالیت می‌کنند.