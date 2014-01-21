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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۴۰

به دلیل درد در ناحیه سر؛

عابدزاده در بیمارستان بستری شد/ انجام معاینات برای مشخص شدن وضعیت

عابدزاده در بیمارستان بستری شد/ انجام معاینات برای مشخص شدن وضعیت

دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به علت دردی که در ناحیه سر احساس کرد، در بیمارستان بستری شد و قرار است معاینات تکمیلی روی وی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا عابدزاده دروازه‌بان محبوب پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز به دلیل سر درد به بیمارستان آراد مراجعه کرد و توسط دکتر عباسیون پزشک حاذقی که وی را تحت عمل جراحی قرار داده بود، معاینه شد. به گفته امیر عابدزاده، دکترعباسیون پس از معاینه احمدرضا عابدزاده دستور بستری شدن وی را صادر کرد. احمدرضا قرار است سی تی آنژیوگرافی شده تا وضعیت وی به طور دقیق مشخص شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا عابدزاده که سابقه پوشیدن پیراهن تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس را در کارنامه اش دارد و سالها برای تیم ملی ایران بازی کرده است، اسفندماه سال 82 به دلیل عارضه مغزی در بیمارستان بستری شد و پس از پشت سرگذاشتن دورانی سخت به زندگی برگشت. او پس از این اتفاق کمتر در فوتبال مسئولیت داشت و چند سالی است که در فوتبال آمریکا فعالیت می کند و کمتر در ایران حضور دارد.

کد مطلب 2218454

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