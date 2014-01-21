به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «معراجی ها» به کارگردانی مسعود ده نمکی و تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی روزهای پایانی خود را می گذراند.

همزمان با روزهای پایانی تولید، بازی سید جواد هاشمی نیز به پایان رسیده است. در حال حاضر گروه در شهرک سینمایی دفاع مقدس حضور دارند و مراحل فنی نیز در حال انجام است تا این فیلم هرچه زودتر آماده نمایش شود.

صداگذاری توسط محمود موسوی نژاد و ساخت موسیقی نیز توسط امیر توسلی در حال انجام است. «معراجی ها» قرار است از 23 بهمن در سینماهای تهران به نمایش عمومی درآید.

درخلاصه داستان «معراجی ها» آمده است: قراراست تعدادی ازشهدای گمنام تفحص شده در یکی از دانشگاهها دفن شوند.اما گروهی از دانشجویان با تحریک استاد گنجی اقدام به آشوب وجنجال در دانشگاه می کنند که آغاز قصه ای می شود که گروه دانشجویان مجبور به سفری ناخواسته می شوند...

از جمله بازیگران حاضر در این فیلم سینمایی می توان به اکبر عبدی، محمد رضا شریفی نیا، حمید لولایی، رضا رویگری، دانیال عبادی، علی صادقی سید جوادهاشمی، سیدمهرداد ضیایی، مهران رجبی، نیما شاهرخ شاهی، برزو ارجمند، امیر نوری، پندار اکبری، کاوه خداشناس، حسین مهری، غلامحسین لطفی، مجید شهریاری، اصغرنقی زاده، اسماعیل سلطانیان، روزبه معینی و بهاره افشاری، مریم کاویانی، پوراندخت مهیمن، لاله صبوری، سمانه پاکدل، حدیثه تهرانی اشاره کرد.