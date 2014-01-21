طرح مهر تندرستی در مدارس دامغان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بهروز منصور کوهی صبح سه شنبه در حاشیه اجرای طرح مهر تندرستی شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این طرح برای نخستین بار و به صورت پایلوت در آموزشگاه ابتدایی دخترانه دوره اول و دوم معلم این شهر اجرا شد.

وی افزود: طرح مهر تندرستی در راستای اجرای امینانه نیک واقفان خیر اندیش با موضوع دارو، درمان و کمک به بیماران نیازمند با همکاری مرکز بهداشت و انجمن خیریه دیابت شهرستان دامغان اجرا شد.

مسئول امور فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان اضافه کرد: دانش آموزان در این طرح مورد معاینه قرار می گیرند و در صورت بروز بیماری از سوی کارشناسان مرکز بهداشت برای درمان، داروهای لازم را تجویز و در صورت نیاز بیشتر به مراکز بهداشتی و درمانی ارجاع خواهند داد.

منصور کوهی با یادآوری اینکه در این طرح دانش آموزان در زمینه تغذیه، بهداشت دهان و دندان و دیابت مورد معاینه قرار می گیرند، گفت: در اجرای این طرح و در آموزشگاه ابتدایی دخترانه دوره اول و دوم معلم دامغان 180 دانش آموز مورد معاینه قرار خواهند گرفت.

وی در خاتمه تصریح کرد: امیدواریم با اجرای این طرح و معاینه دانش آموزان به موفقیت های خوبی دست پیدا و از این طریق به ارتقاء بهداشت و درمان دانش آموزان کمک کنیم.