به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني(ره) خراسان رضوي از برگزاري همزمان همايش كارانگيزي ويژه زنان سرپرست خانواده مشمول طرح بيمه تأمين اجتماعي در شهر هاي استان خبر داد.

غلامرضا محسني هدف از اين همايش را كه همزمان با دهه فجر برگزار مي شود اطلاع رساني و آگاهي شركت كنندگان از شرايط و اهميت طرح تأمين بيمه اجتماعي، ترغيب و ايجاد انگيزه و تبيين موضوعات كارآفريني عنوان كرد.

وي محورهاي اين همايش يك روزه را آشنايي با اهميت و نقش بيمه تأمين اجتماعي، شرايط و نحوه بهره مندي از مزاياي آن، اهميت كار و كارآفريني، نقش زن در اقتصاد مقاومتي و هم چنين برنامه هاي مرتبط با دهه ي فجر و انقلاب اسلامي ذكر كرد.

عضو شوراي مديران كميته امداد خراسان رضوي افزود: 15 هزار و 768 خانوار تحت پوشش اين نهاد مشمول بيمه تأمين اجتماعي هستند كه 10 هزار 433 خانواده از اين آمار، زنان سرپرست خانوار ساكن شهرها هستند كه كمتر از 55 سال سن داشته و آماده ي ورود به بازار كار هستند.

غلامرضا محسني گفت: زنان سرپرست خانوار موثرترين افراد در كانون خانواده هستند كه توانمندسازي اين قشر مي تواند تأثيرات زيادي در هدايت افراد خانواده به سمت اشتغال و خوداتكايي داشته باشد.

معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد برخورداري از بيمه تأمين اجتماعي را مهمترين عامل تشويق و ترغيب كارفرمايان براي جذب نيروي كار در مراكز توليدي و صنعتي دانست و گفت: زنان سرپرست خانوار آماده ترين افرادي هستند كه مي‌توانند در دوره هاي آموزش مهارتي، فني و حرفه‌اي شركت و از تسهيلات اشتغالزايي استفاده كنند.

اختصاص 20 ميليارد ريال كمك هزينه بازپرداخت اقساط معوقه مددجويان روستايي

مدير مسكن و ساختمان كميته ي امداد امام خميني(ره) خراسان رضوي از اختصاص 20 ميليارد ريال بودجه براي بازپرداخت اقساط معوقه ي مددجويان روستايي استان خبر داد.

محمدرحيم صحراپيما گفت: رسيدگي به مددجويان روستايي تحت پوشش اين نهاد داراي اهيمت ويژه‌اي است كه از جمله مسائل مهم آن مي‌توان به امور تامين مسكن مناسب براي اين مددجويان اشاره داشت.

اين مدير ادامه داد :اين بودجه براي كمك به 4 هزار مددجو تخصيص يافته و سقف وام پرداختي نيز6 ميليون ريال است.

وي زنان سرپرست خانوار، سالمندان، سرپرست هاي بيمار و مددجوياني كه قسط بيشتري پرداخت كرده و يا در پرداخت مشاركت بيشتري داشته اند را از مشمولين اين وام عنوان كرد.

صحراپيما اظهار كرد: مددجويان علاوه بر اين كه قبلا وام هايي با مبلغ 50 تا 100 ميليون ريال براي بهسازي ومقاوم سازي مسكن روستايي دريافت كرده اند اكنون مي توانند همراه بادريافت كمك هزينه بازپرداخت 6 ميليون ريالي، وام كارگشايي 30 ميليون ريالي كمك به بازپرداخت اقساط و تكميل مسكن را دريافت كنند.

مدير مسكن و ساختمان كميته امداد خراسان رضوي گفت: پرداخت اين وام از 20 ديماه آغاز شده و تا آخر سال جاري ادامه خواهد داشت.

فراخوان همايش علمي- پژوهشي مديريت اسلامي در فرهنگ رضوي كميته امداد

دبير همايش علمي- پژوهشي مديريت اسلامي در فرهنگ رضوي فراخوان اين جشنواره را مبني بر ارسال مقاله از سوي پژوهشگران ونخبگان علمي اعلام كرد.

علي‌اصغر حاجي نقي از آغاز بكار دوازدهمين جشنواره بين المللي امام رضا (ع) خبرداد و افزود: اين همايش به ‌منظور آشناسازی مدیران نهادهاي حمايتي، دولتي و بخش هاي خصوصي با سیاست‌های مدیریتی اسلام در حوزه‌ي حمايت از نيازمندان و به‌کارگیری آن در اداره‌ي دستگاه‌هاي مطبوع خويش و آشناسازی اساتید و دانشجویان با نظريه‌ مديريت اسلامي و بسترسازي علمي و فرهنگي در جهت رسيدن به الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار خواهد شد.

دبير همايش مديريت اسلامي در فرهنگ رضوي با بيان اين موضوع كه مقالات برگزیده در صورت کسب امتیاز لازم در مجلات علمی پژوهشی منتشر خواهند شد اظهار داشت: پژوهشگران و نخبگان مي توانند مقالات خود را در محورهاي اين همايش تا 31 تيرماه 93 ارسال كنند.

مدير كل كميته امداد خراسان رضوي اضافه كرد: به 8 مقاله برتر اين جشنواره جوايز ارزنده اي اهدا خواهد شد.

لازم به ذكر است اين همايش 10 و 11 شهريور ماه سال آينده در مشهد مقدس برگزار مي‌شود.