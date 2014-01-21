تکمیل کارخانه سیمان باقران نیازمند 20 میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمیع صبح سه‌شنبه در بازدید استاندار خراسان جنوبی از کارخانه سیمان باقران اظهارکرد: پیش‌بینی می‌شود این کارخانه در سال آینده به بهره برداری برسد.

وی پیشرفت فیزیکی این پروژه بزرگ اقتصادی استان را 80 درصد اعلام کرد و افزود: با راه اندازی این کارخانه برای 600 نفر به صورت مستقیم و هزار و 500 نفر نیز به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تصریح کرد: با بهره برداری از کارخانه سیمان باقران یک میلیون تن در سال ظرفیت تولید سیمان ایجاد می‌شود.

جمیع با اشاره به سرمایه گذاری 24 میلیون یوری برای ایجاد این کارخانه در استان گفت: 120 میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی نیز برای راه‌اندازی این کارخانه انجام شده است.

پیش بینی تولید پنج هزار تن شکر در کارخانه قند قهستان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی همچنین در ادامه سفر یک روزه استاندار خراسان جنوبی به شهرستان درمیان در بازدید از کارخانه قند قهستان اظهارکرد: پیش بینی می شود 45 هزار تن چغندر تا پایان فصل کاری این کارخانه به خط تولید تزریق شود.

به گفته وی پیش بینی می شود تا پایان سال جاری پنج هزار تن شکر در این کارخانه تولید شود.

جمیع با بیان اینکه کشت چغندر قند به صورت فصلی گفت: خط تولید این کارخانه نیز از آذر ماه به مدت سه ماه فعال است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون 35 هزار تن چغندر قند وارد کارخانه قند قهستان شده است، عنوان کرد: از ابتدای پنجم آذرماه تا کنون سه هزار و 370 تن شکر، هزار و 370 تن ملاس، دو هزار و 650 تن تفاله تر و هزار و 570 تن تفاله خشک در این کارخانه توید شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی کمبود نقدینگی را از مشکلات این کارخانه عنوان کرد و گفت: باید در راستای افزایش تولید و کشت چغندر قند در سطح استان تلاش و برنامه ریزی شود.

به گفته وی کارخانه قند قهستان برای 300 نفر در استان اشتغال ایجاد کرده است.