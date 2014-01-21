همایش مدارس محیط زیستی در بروجن برگزار می شود/ دعوت از مسئولان محیط زیست کشور

لیلا اخلاصی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروزه روند تخریب محيط زيست، مواجه شدن با بحران آب، تهدید تنوع زیستی و در خطر انقراض قرار گرفتن برخی از گونههای جانوری از مرز هشدار هم گذشته است، ادامه داد: وضعیت نگران کنندهای که سلامت زندگی نسل حاضر و نسلهای آینده را با چالشها و ناهنجاریهای محیط زیستی جبرانناپذیری مواجه خواهد کردو ظرفیتسازی فرهنگی برای جلب مشارکت و همکاری مردم در شمار راهبردیترین اقداماتی است که باید در ردیف اولویتهای محوری نهادهای متولی حوزههای فرهنگی جامعه قرار گیرند.
وی ادامه داد: بنیادیترین راهکار این ظرفیتسازی از طریق گسترش آموزشهای محیط زیستی در سطح مدارس و آشناسازی کودکان و دانشآموزان با مفاهیم محیط زیستی قابل دستیابی است.
وی گفت: راهکاری که در قالب تشکیل و توسعه مدارس محیط زیستی در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته تامعلمان دلسوز و مسئولیتشناس قادر باشند عشق به طبیعت ومواهب خدادای را در ضمیر کودکان و نونهالان نهادینه کنند.
برگزاری همایش با حضور معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست کشور
رئیس انجمن محیط زیستی تسنیم اذعان داشت: برای بسترسازی و تحقق این هدف بزرگ درصدد هستیم تا با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجن همایش یکروزهای را برای معلمان شهرستان بروجن برگزار کنیم.
وی تاکید کرد: این همایش محیط زیستی که بیش از 450 نفر از معلمان و اعضای تشکلهای محیط زیستی در آن شرکت خواهند داشت، در روز 10 بهمنماه و با حضور معاون آموزش و پژوهش و همچنین مدیرکل آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان سخنرانان این همایش بزرگ در محل فرهنگسرای بروجن برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد: انتظار میرود معلمان دلسوز و متعهد شهرستان بروجن، بزرگوارانه دعوت ما را اجابت کرده و با شرکت گسترده در این همایش زمینههای اجرای طرح ملی مدارس محیط زیستی در بام ایران را فراهم کنند.
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