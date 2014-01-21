28.5 درصد کل مطالبات شبکه بانکي در اختیار 173 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:
1- کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری مبلغ 6/ 233 5 هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد میباشد.
2- بدهکاران بالاي 000 1 ميليارد ريــــــــال 61 نفر ميباشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 4/152 هزار ميليارد ريال است که 9/18 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل ميشود.
3- بدهکاران بالاي 500 تا 000 1 ميليارد ريــــــــال 112 نفر ميباشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 3/77 هزار ميليارد ريال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور است.
بر اين اساس، بدهکاران بالاي 500 ميليارد ريال 173 نفرو جمعا مبلغ 7/229 هزار ميليارد ريال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل ميشوند.
البته لازم به توضیح است بعداز محول نمودن پیگیری مطالبات غیرجاری از سوی ستاد محترم مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی،کارگروه ویژهای در این بانک تشکیل شده و اقداماتی نیز در جهت تسریع پی گیریها و وصول مطالبات غیرجاری بانکها به عمل می آورد.
گفتنی است؛ درموارد خاص که نیاز به حمایت ستاد مذکور باشد، مراتب به استحضار اعضای ستاد خواهد رسید.
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