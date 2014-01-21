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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۵۷

28.5 درصد کل مطالبات شبکه بانکي در اختیار 173 نفر

28.5 درصد کل مطالبات شبکه بانکي در اختیار 173 نفر

بانک مرکزی اعلام کرد: بدهی های بالاي 500 ميليارد ريال به نظام بانکی متعلق به173 نفر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:

1- کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری مبلغ 6/ 233 5 هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد می‎باشد.

2- بدهکاران بالاي 000 1 ميليارد ريــــــــال 61 نفر مي‌باشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 4/152 هزار ميليارد ريال است که 9/18 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‌شود.

3- بدهکاران بالاي 500 تا 000 1 ميليارد ريــــــــال 112 نفر مي‎باشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 3/77 هزار ميليارد ريال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور است.

بر اين اساس، بدهکاران بالاي 500 ميليارد ريال 173 نفرو جمعا مبلغ 7/229 هزار ميليارد ريال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‎شوند.

البته لازم به توضیح است بعداز محول نمودن پی‌گیری مطالبات غیرجاری از سوی ستاد محترم مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی،کارگروه ویژه‌ای در این بانک تشکیل شده و اقداماتی نیز در جهت تسریع پی گیریها و وصول مطالبات غیرجاری بانکها به عمل می آورد.

گفتنی است؛ درموارد خاص که نیاز به حمایت ستاد مذکور باشد، مراتب به استحضار اعضای ستاد خواهد رسید.
 

کد مطلب 2218473

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