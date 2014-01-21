تکفیریها بیشترین خدشه را بر چهره اسلام وارد کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم امین سید پیش از ظهر سه شنبه در همایش بین المللی ناصر کبیر در محمودآباد افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی، نمونه و الگویی از انقلاب انسانی و دولت و جامعه شکل گرفت درحالیکه آمریکا آن را محور شرارت بیان می کند.

وی اظهار داشت: این درحالیست که تکفیریها که از حیوانات وحشی نیز بدتر عمل می کنندف و انسانها را ذبح می کنند و گردن می زنند، از سوی همپیمانان آمریکایی حمایت می شوند.

وی به واقعیت های کنونی جهان اسلام اشاره کرد و نقش ائمه اطهار، مقام امامت بعد از نبوت اشاره کرد، گوهر علم، اخلاق و اسلام در صحیفه سجادیه نمایان است.

عضو شورای فرماندهی حزب الله لبنان به مبحث سیاست و اخلاق اشاره کرد و گفت: شایستگی امامت مسئله مهم دیگر است و شایستکی باید متناسب با حاکمیت باشد.

وی گفت: صحیفه سجادیه، بیانگر جوهر اسلام، ایمان و عشق قه حق و اخلاق الهی و اسلامی است و یک جامعیت مشترک انسانی را در بر می گیرد.

سید ابراهیم امین سید عنوان کرد: صحفیه سجادیه یک جامعه مشترک توحیدی است و جدال و اختلافی بر سران در بین اقوام وجود ندارد و شروعی برای وحدت بین مسلمان و وحدت همه انسانهای روی زمین است.

وی با اشاره به اینکه اسلام و اخلاقیت محور صحیفه سجادیه است، گفت: این نشستها و نشیتهایی که مربوط به متون اسلامی و شخصیت های اسلامی است، بسیار مهم است و باید همچنان ادامه یابد و تمامی این برکات از الطفا رهبر فرزانه انقلاب است.

وی افزود: امروز در جببه های مختلفی می جنگیم و مهمترین و جبهه، جنگ فرهنگی و جنگ الگوهاست که از یکسو در جبهه مقاومت هم مرز با اشتغالگران اسرائیل و در جبهه ای هم مرز با افراطی ها و تکفیریها می جنگیم.

عضو شورای فرماندهی حزب الله بیان داشت: اگر اسلام محمدی اصیل نبود و اگر ارتباطی با اهل بیت نبوت نداشتیم و اگر معتقد نبودیم به ولایت فقیه مقدس، نمی توانستیم چنین پیروزویهای را محقق کنیم.

وی تصریح کرد: صحفیه سجادیه، برای تمامی فرق می تواند جامعیت داشته باشد و اختلاف نظری در آن وجود ندارد.