کنسرت مشترک "باز عشق" در تبریز برگزار می شود/ دونوازی سیامک آقایی و کامران منتظری

به گزارش خبرنگار مهر، این کنسرت در آستانه فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر و بصورت دو نوازی سنتور و تنبک، چهارم بهمن ماه جاری در تالار پتروشیمی تبریز برگزار می شود که نخستین اجرای دو نفره این نوازندگان در تبریز بشمار می آید.

سیامک آقایی متولد 1352 اهواز، نوازنده سنتور و سازهای سنتی ایرانی است و عضویت در گروه عارف و سرپرستی گروه سنتورنوازان و نیز عضویت در پروژه‌های موسیقی جادهٔ ابریشم به سرپرستی یو یو ما و اطلس از سوابق این هنرمند موسیقی کشور بشمار می رود.

این آهنگساز و سنتورنواز که دانش‌آموختهٔ رشته موسیقی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بوده و نزد موسیقیدانان چون فرهاد فخرالدینی، محمدرضا درویشی، تقی بینش و محمدتقی مسعودیه نیز تلمذ کرده‌است، برخی کنسرت‌های خارجی را نیز در کارنامه فعالیت هنری خود دارد که می‌توان به کنسرت او با "یو یو ما" در پروژه راه ابریشم اشاره کرد.

کنسرت‌های متعدد با گروه آفتاب، پروژهٔ جادهٔ ابریشم و گروه اطلس در نیویورک، واشنگتن، دانشگاه‌های برکلی و UCLA، سیاتل، دالاس، لوس‌آنجلس، شیکاگو، هامبورگ، لیون، پاریس، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، دمشق، حلب از دیگر کارهای این نوازنده سرشناس کشور است.

کامران منتظری نیز متولد ۱۳۵۹ است و تنبک نوازی را از سال ۱۳۶۷ شروع کرده و تحت نظر "نوید افقه" به فراگیری شیوه نوین تنبک نوازی پرداخت و از سال 1390 گروه کوبه ای پژواک را با چند تن از هنرجویان خود تشکیل داد که هم اکنون مشغول ضبط آثار خود با این گروه است.

فستیوال مورگن لند در شهر ازنابروک آلمان‌، کنسرت در شهر وایمار آلمان در برنامه بزرگ‌داشت حافظ و گوته، کنسرت به همراه گروه کر رادیو برلین‌ به رهبری "دیوید جونز" تور 2010 در کانادا و آمریکا، کنسرت در کشورهای قطر، امارات، روسیه، بلاروس، اتریش، چک و همکاری با گروه کامکارها در موسیقی فیلم مستند ایران و هم‌چنین هم‌کاری با گروه های راز و نیاز، قمر و سواران از جمله کنسرت‌ها و کارهای مختلف تک ‌نوازی و گروه ‌نوازی منتظری در داخل و خارج از کشور هستند.