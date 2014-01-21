لزوم گذر از سیاست زدگی و اختلاف افکنی/ مثلث توسعه در کرمان فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان شامگاه دوشنبه در دیدار با شورای عالی بسیج رسانه کرمان با اشاره به برنامه های گسترده اقتصادی در استان کرمان گفت: ما در کرمان کاری به اختلافات سیاسی نداریم هدفمان رفع محرومیت و توسعه استان کرمان است و در این مسیر از هر نیروی دلسوز و وفادار به نظام اسلامی از جناحهای مختلف استفاده می کنیم.

علیرضا رزم حسینی به طرح مثلث اقتصادی اشاره کرد و گفت: این طرح هم اکنون مورد توجه استانهای دیگر نیز قرار گرفته است و خواستار ارائه طرح از سوی کرمان شده اند.

وی با تاکید بر لزوم توسعه اقتصادی در کرمان گفت: این فرهنگ در جامعه هم اکنون توسعه یافته است، یک نماینده مجلس در یکی از شهرستانها که پیش از این دغدغه اش انتخاب فرماندار بود امروز به دنبال جذب اعتبار و اجرای طرحهای شهرستان خود است و حتی برای من وقت دیدار با وزرا می گیرد که بتواند مشکلات حوزه انتخابی را رفع کند و من نیز نهایت همکاری را می کنم زیرا هدف در این میان توسعه شهرستان است.

وقتی برخی روستاها آب و برق ندارند چرا ما به جای کار اختلاف افکنی می کنیم

وی گفت: وقتی 960 روستای ما آب آشامیدنی ندارند و اگر روستاهای زیر 20 خانوار برق ندارند چرا ما باید به فکر اختلاف و بروز چند دستگی سیاسی هستیم.

استاندار کرمان گفت: باید درون خود را درست کنیم نه اینکه فقط شعار دهیم اما وقتی زمان عمل رسید فشار بیاوریم که در این سمت فلان شخص را بگذار.

عنوان موج تغییرات بی انصافی است/ از نیروهای معتدل طیفهای سیاسی استفاده می کنم

رزم حسینی ادامه داد: برای تغییرات من چهار معاون دارم و بقیه مدیرکل ها به وسیله وزراتخانه انتخاب می شوند و نباید این مسئله را مطرح کرد که موج تغییرات در راه است.

استاندار کرمان گفت: دولت تغییر کرده است و باید نیروهایش را مطابق با همان سیاست اعتدال بچیند در واقع این افراد باید سیاستهای دولت را اجرا کنند و تغییر امری عادی است و این تغییرات نیز مطابق با کارامدی و عملکردها و اعتدال انجام خواهد شد.

وی گفت: از نیروهای معتدل دو جناح استفاده می کنیم همچنین با توجه به خلاء نیروی کارآمد مدیریتی ما باید به نسل جدید نیز میدان دهیم تا مدیران جوان و شایسته ای داشته باشیم.

من حرص توسعه و پیشرفت می زنم/ دنبال انگ زنی و اختلاف نباشید

وی گفت: من در کرمان تنها حرص توسعه را می زنم و در این مسیر احساس خستگی نمی کنم باید همه در همین مسیر باشیم نه اینکه به دنبال انگ زدن به دیگران برویم، در این جامعه همه ولایی هستند و برای نظام تلاش می کنند پس چرا دنبال این هستیم که اختلاف ایجاد کنیم اگر پیرو ولایت هستید بیائید در میدان و عمل کنید نه اینکه شعار بدهیم و اختلاف ایجاد کنید.

وی گفت: نیروها باید در دایره مبارزه با فقر و محرومیت جمع شوند.

مشاور رسانه ای را خبرنگاران انتخاب کنند/ مشکل خانه مطبوعات را پیگیری می کنم

وی همچنین با اشاره به انتخاب مشاور رسانه ای نیز گفت: این انتخاب باید توسط خود خبرنگاران و در یک مجمع عمومی و با ساز و کار مشخص انجام شود و بسیج رسانه و استانداری در این خصوص می توانند همکاری کنند و با حضور حداکثری این انتخابات را برگزار نمایند.

وی همچنین در خصوص راه اندازی مجدد خانه مطبوعات استان کرمان قول مساعد داد و گفت: پیگیریهای لازم در این خصوص انجام می شود.

شورای گفتگو در کرمان فعال می شود

وی همچنین از فعال شدن شورای گفتگو در کرمان خبر داد و گفت: سعی می کنیم از هم اندیشی و هم فکری یکدیگر برای رفع مشکلات بهره ببریم.

وی هدف خود را اجرایی کردن مثلث توسعه در استان کرمان و در همه شهرستانها خبر داد و گفت: در این مسیر باید ابتکار داشته باشیم و از سرمایه انسانی بالای استان استفاده کنیم.

مزاحمتهای دولتی را در مسیر مردم حذف می کنم/ گوشم در مقابل تهمتها در و دروازه است

وی با اشاره به اینکه مصمم است که مزاحمتهای دولتی در مسیر مردم را از بین ببرد گفت: دولت باید نوکر و خدمتگذار مردم باشد و از آنها حمایت کند و اطمینان می دهم مجموعه دولتی را صرف سایش های سیاسی نخواهم کرد من توفیق خدمت رسانی به مردم را داریم و اجازه اختلاف افکنیهای سیاسی را نمی دهم و برای رفع محرومیت تلاش می کنم اگر تهمتی هم بشنوم بی توجه هستم زیرا هدف من در استان بسیار بالا تر از این مسائل بی اهمیت است.

استاندار کرمان با اشاره به قابلیتهای رسانه ای استان کرمان گفت: در استانی که توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در اولویت برنامه ها قرار گرفته است رسانه های به عنوان یک بازوی توانمند می توانند نقش قابل توجهی را ایفا کنند و مصمم هستیم از این پتانسیل در جهت صحیح و به دور از حاشیه و سلیقه گرایی استفاده کنیم.

نیازمند هم افزایی با همه جریانات معتقد به نظام اسلامی هستیم

وی با تاکید بر دوری از سیاست زدگی تصریح کرد: باید از همه سلایق پیابند و وفادار به نظام و به دور از هر اختلاف افکنی تنها در راه توسعه استفاده کنیم و نظام اسلامی را بیش از گذشته تقویت کنیم.

رزم حسینی ادامه داد: نیازمند هم افزایی با همه جریانات سالم و وفادار به نظام اسلامی هستیم.

وی تاکید کرد: در استان کرمان ما نیاز به وحدت همه جریانات سیاسی داریم و با هر گونه سیاست زدگی برخورد خواهیم کرد.

وضعیت اقتصادی و اجتماعی تلطیف شده است

استاندار کرمان گفت: در سال قبل در چنین ایامی کشور در وضعیتی نا مناسب قرار داشت از نظر اقتصادی شاهد فرار سرمایه، تروم، برخی اختلافات غیر ضروری بودیم در همان زمان نیز تحریمها آغاز شد برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم بانک مرکزی یک کشور تحریم شد که نشان از اوج دشمنی برعلیه ملت ایران بود.

وی افزود: با این وجود اگر در همان زمان اتحاد و همدلی بود با توجه به زیر ساختهای موجود تحریمها شاید می توانست در دراز مدت تاثیر گذار باشد در هر صورت با اتحاد مردم حماسه ای روی داد و هم اکنون شاهد کاهش مشکلات اقتصادی هستیم و این امر بدون تردید به برکت خون شهداء روی داد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به حماسه اقتصادی گفت: رسیدن به حماسه اقتصادی به زمان زیادی نیاز دارد و در حقیقت یک فرایند است که باید در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی نیز تبیین شود اما در زمان کوتاه می توانیم گفتمان اقتصادی را به وجود آوریم.

گفتمان اقتصادی را باید در جامعه تبیین کنیم

استاندار کرمان افزود: معتقدم در حال حاضر توان اجرایی کردن گفتمان اقتصادی را داریم و همین گفتمان می تواند دیدگاههای ما را تغییر کند و محرومیتهای استان را از بین ببرد.

رزم حسینی افزود: در نهایت این گفتمان در کار امدی نظام تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت و این وظیفه ما است که کار آمدی نظام را افزایش دهیم و در این نقطه مشترک و برای توسعه اقتصادی نظام اسلامی گام برداریم.

وی گفت: پیاده کردن گفتمان اقتصادی و حماسه اقتصادی نیز راه و روش علمی دارد نه اینکه کسی بیاید و بخواهد روشی خاص ابداع کند بلکه توسعه اقتصادی راه علمی دارد و تجربه های بشری مختلفی را در دسترس داریم.

توسعه باید توسط افراد توسعه یافته انجام شود

وی با اشاره به اینکه توسعه را باید توسط افراد توسعه یافته انجام داد گفت: این افراد توسعه یافته نیز توسط جریانهای فرهنگی ماندگار ایجاد می شوند نه جریانهای کم عمق و سطحی و در این جهت است که فرهنگ سازی تاثیر گذار خواهد بود.

وی با تاکید بر همدلی گفت: متاسفانه از برخی واژه ها آنقدر نا به جا و شعار گونه استفاده کرده ایم که جایگاه خود را از دست داده اند اما به واقع ما باید همدل و در راه رضای خدا گام برداریم و منافع شخصی و گروهی خود را کنار بگذاریم.

عاقلانه نیست وظایفمان را کنار بگذاریم و به سیاست زدگی بپردازیم

استاندار کرمان با اشاره به برخی اختلافات سیاسی گفت: مگر ما کشوری توسعه یافته و با اقتصاد قوی هستیم که بخواهیم وظایف خود را کنار بگذاریم و به دعوای سیاسی بپردازیم ما باید واقعیتها را بپذیریم و حول محور توسعه حرکت کنیم.

وی به توسعه یافتگی فرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: باید بدانیم که فقر فرهنگی موجب فقر اقتصادی می شود و در اینجا از رسانه ها به عنوان یک بازوی قوی استفاده می کنیم تا فضای همدلی و ارتقاء فرهنگی را ایجاد کنند.

فرهنگ چاپلوسی و باید جای خود را به کار بدهد

رزم حسینی افزود: فرهنگ چاپلوسی باید از بین برود و جای خود را به شایسته سالاری بدهد.

وی با اشاره به مشخص بودن ساز و کارهای سیاسی کشور و اینکه رهبری در راس امور قرار دارد گفت: نمی دانم با وجود مشخص بودن همه امور چرا باید اختلاف سیاسی وجود داشته باشد هر چند که اختلاف نظر امری بدیهی است اما اختلافات ریشه ای که موجب بروز دشمنی می شود چرا باید در جامعه ایجاد شود.

رزم حسینی گفت: اختلاف سیاسی موجب فرصت سوزی برای توسعه کشور می شود و درنهایت موجب ناکارامدی نظام می شود که این امر با آرمانهای ما فاصله دارد.

اختلاف در بایدها و نبایدها خطرناک است

استاندار کرمان گفت: در اصول و بایدها و نبایدها نباید اختلاف داشته باشیم.

وی با تاکید بر نقش رسانه ها در کاهش اختلافات سیاسی گفت: باید به وحدت و توسعه پرداخت نه اختلاف و دو دستگی ما امروز به شدت تحت فشار دشمن هستیم و نباید فشار داخلی ایجاد کنیم.

اتحادیه های مردمی باید حمایت شوند/ کار را باید به مردم بدهیم

وی توسعه اجتماعی را زیر بنای توسعه اقتصادی دانست و گفت: جامعه باید توسعه یابد باید بدانیم که جذب سرمایه داخلی و خارجی نیاز به توسعه اجتماعی دارد و ما نیز در سرمایه های انسانی دارای مزیت هستیم باید تشکل های فرهنگی و رسانه ای و اجتماعی مناسب تشکیل دهیم در واقع باید حمایت گر تشکل های مردمی و اتحادیه ها باشیم در کشورهای پیشرفته دولت تنها کار نظارت و حمایت بر اقتصاد و امور را دارد در حالیکه ما تمام امور را به دولت واگذار کرده ایم.

وی گفت: چون از محل درامد و مالیات کشور را اداره نمی کنیم نوکر مردم نیستیم وقتی می توانیم ادعای نوکری داشته باشیم که کشور را از طریق مالیات و درآمد اداره کنیم نه اینکه پول نفت را برای اداره کشور خرج کنیم.

وی خواستار توجه به نیروی مردمی در توسعه اقتصادی شد و گفت: مردم در جنگ توان خود را نشان دادند یک فرزندشان که شهید می شد در تشییع پیکرش شرکت می کردند و فرزند بعد خود را به جبهه می فرستادند این رویه را باید در توسعه اقتصادی هم ایجاد کنیم و مردم را باور داشته باشیم.