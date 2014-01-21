مصر "دولت پراتوری" شده است/ قانون اساسی جدید طرح اولیه برای دیکتاتوری نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش نویس قانون اساسی مصر در حالی به رفراندوم گذاشته شد که یکی از جمله بندهای جنجالی آن می توان به موافقت با محاکمه شهروندان در دادگاه نظامی، شرط موافقت شورای عالی نیروهای مسلح برای تعیین وزیر دفاع طی دو دوره ریاست جمهوری آتی و ارائه بودجه ارتش به عنوان یک رقم واحد و کلی به پارلمان و قانون سازماندهی تظاهرات اشاره کرد.



مخالفان این قانون معتقدند که اختیارات رئیس جمهور کم شده و ارتش به قدرتی جدا از دولت تبدیل شده که قوه مجریه هیچ تسلطی بر آن ندارد. بر اساس این قانون حق عزل وزیر دفاع از رئیس جمهور سلب شده است. بر اساس این بند آخر پارلمان اختیار بررسی جزئیات بودجه ارتش را ندارد.



پیش نویس قانون اساسی، ارتش را به داور نهایی قدرت تبدیل کرده که تا حدی از قدرت بسیاری از روسای جمهور کاسته و نهاد ریاست جمهوری را به یک دستگاه فرعی از نهادهای نظامی این کشور تبدیل کرده است.



در این بین، امکان محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی از پر بحث‌ترین مواد تصویب شده در پیش نویس قانون اساسی جدید به شمار می‌آید. فعالان مصری به شدت مخالفت خود را با این بند که بر خلاف معیارها و قوانین بین المللی است، اعلام کرده‌اند.

پروفسور "نادر انتصار" رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا در پاسخ به این پرسش که " آیا تصویب این قانون به منزله دادن قدرت بی حد و مرز به ارتش می تواند تلقی شود؟" گفت: قیام مردمی در مصر که منجر به سرنگونی حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک شد انتظارات را درباره ظهور یک نظام سیاسی فراگیر و مورد حمایت مردم افزایش داد.



وی افزود: با وجود این، براندازی رژیم مبارک و روی کارآمدن رژیمی که از سوی ارتش کنترل می شد، به سرعت "بهار مصر" را به "زمستان مصر" تبدیل کرد.



این کارشناس مسائل خاورمیانه که "سیاستهای کردها در خاورمیانه" از جمله آثار وی به شمار می رود، تاکید کرد: با وجود ظواهر قانون اساسی جدید، مصر به آن چیزی تبدیل شده است که کارشناسان علوم سیاسی از آن به عنوان "دولت پراتوری" که نظامیان قدرت را در دست دارند یاد می کنند.



وی افزود: این بدان معناست که طبقه نظامی که تا حد زیادی مستقل از اهرم نظارت مردم است، بار دیگر در این کشور پدید آمده و منجر به اتصال واقعی قدرت در مصر شده است.

این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل گفت: برخی از بندهای قانون اساسی جدید مصر شامل بندهای دموکراتیک از جمله دادن تضمین بیشتر برای حمایت از حقوق کودکان است، اما این بندها در سایه قدرت غیر قابل کنترل و غیر قابل توصیفی که اجبارا با هدف کنترل اوضاع کشور به شماری از نهادها داده شده، دیگر مفهومی ندارند.



نادر انتصار گفت: این پیش نویس به ارتش مصر اختیار می دهد تا خارج از مجرای قضایی، شهروندان مصری را در دادگاه های نظامی تحت لوای مقابله با تروریسم و امنیت ملی محاکمه کند.



وی در پایان تاکید کرد: در کل، با وجود گنجاندن برخی از بندها که به معنای حمایت از حقوق مردم مصر است، قانون اساسی جدید اجازه می دهد تا ارتش به قدرت واقعی در کشور تبدیل شود که حتی می تواند به خاطر اقدامات خود چندان پاسخگو نباشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی یک طرح اولیه برای دیکتاتوری نظامی است.



مصاحبه از معصومه زارع