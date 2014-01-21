عشایر نقش تاثیر گذاری در تولید کشور دارند/ امکانات رفاهی برای عشایر ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر اسماعیل جبارزاده صبح سه شنبه در جمع مدیران و کارکنان اداره کل امور عشایر استان در تبریز اظهار داشت: با توجه به اینکه جمعیت 70 هزار نفری عشایر تاثیر گذار تر از جمعیت 700 هزار نفری شهری در تولید است، امکانات رفاهی برای این قشر ایجاد می شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید زندگی عشایری از حالت سنتی و پویا به حالت سکون تبدیل شود، گفت: در کنار حفظ بافت سنتی زندگی عشایر استان، باید آنها را از امکانات رفاهی و خدماتی مناسب برخوردار کنیم.

جبارزاده با اشاره به اینکه اسکان عشایر بدین معنا نیست که آنها را در یک روستا اسکان داد، ادامه داد: باید با ایجاد محل های ثابتی که از امکانات رفاهی و خدماتی بهره مند هستند، عشایر را از امکانات بیشتری بهره مند کرد.

وی در پایان از برنامه خود برای آشنایی با مسایل این قشر خبر داد و گفت: در آینده ای نزدیک و با سفر به مناطق مختلف استان، از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات عشایر زحمت کش قرار خواهم گرفت.