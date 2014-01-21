افزایش میزان مبلغ وام مسکن در آذربایجان شرقی/ بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط بانک مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جوادیان صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک مسکن اظهار داشت: 96 درصد تسهیلات این بانک در بخش مسکن صورت می گیرد که می توان گفت یک سوم کل واحدهای مسکونی کشور که شامل هفت میلیون مسکن می شود، از تسهیلات بانک مسکن استفاده کردند.

وی افزود: بانک مسکن در راستای رفاه حال مردم، رونق بخشی به حوزه مسکن، اشتغال زایی و همچنین خانه دار کردن مردم، وام احداث مسکن را از 200 میلیون ریال به 350 میلیون ریال افزایش داه که این بخشنامه از 26 دی ماه در تمامی شعب بانک مسکن استان در حال اجراست.

جوادیان در ادامه افزود: این وام ها برای واحدهایی اعطا می شود که حداکثر عمرشان 20 سال است و به واحدهایی که عمرشان بین 20 تا 30 سال است، وام های 200 میلیون ریالی به اقشار مختلف جامعه و 300 میلیونی به زوج های جوان پرداخت می شود.

وی همچنین اظهار کرد: زوج هایی که از 17 دی ماه سال جاری به بعد تشکیل خانواده داده اند می توانند از وام 500 میلیون ریالی بهره مند شوند.

مدیر شعب بانک مسکن استان در ادامه از اعطای وام 100 میلیون ریالی به تعمیرات مسکن خبر داد و گفت: اقساط این وام ها به دو صورت ساده و پلکانی دریافت می شود که در صورت پرداخت اقساط تا دو سال 14 درصد و بیش از دو سال 15 درصد افزایش می یابد.

وی همچنین از اعطای دو هزار و 800 میلیارد ریال تسهیلات در بخش مشارکت، خرید خانه و سایر تسهیلات در استان خبر داد و گفت: آذربایجان شرقی در سیستم بانکی بانک مسکن از لحاظ منابع در رتبه ششم کشوری جای گرفته است.