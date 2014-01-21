به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در نوزدهمین صبحانه کاری بازار سرمایه گفت: به دستور اکید وزیر امور اقتصادی و دارایی اسناد خزانه اسلامی در آینده نزدیک در بازار سرمایه منتشر می شود. راه اندازی صندوق های پروژه در حوزه های ساختمان نفت و پتروشیمی و اوراق رهنی در حوزه مسکن از دیگر برنامه های سازمان بورس تا پایان سال 92 است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد جایگاه شورای عالی بورس و سازمان بورس در بازار سرمایه ایران خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار هدف اصلی شورا و سازمان توسعه بازار سرمایه، صیانت از حقوق سرمایه گذاران، افزایش شفافیت، ایجاد بازار کارا، توسعه نظام تامین مالی و فراهم کردن زیرساخت های لازم به منظور گسترش و توسعه بازار سرمایه است.

وی افزود: تعیین سیاست ها و خط مشی کلان بازار سرمایه، تصویب ابزارهای مالی جدید، نظارت بر حسن اجرای قانون، اعطای مجوزهای مهم برای بورس ها، شرکت سپرده گذاری و تامین سرمایه ها و نقش مجمع سازمان بورس از دیگر وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار است.

صالح آبادی با بیان اینکه این سازمان بازوی اصلی اجرایی شورای عالی بورس است، گفت: بر اساس ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار عمده ترین وظیفه این سازمان، تدوین دستورالعمل های اجرایی، صدور انواع مجوزها، پیگیری تخلفات و جرایم، توسعه شفافیت در بازار اولیه و ثانویه، حمایت از حقوق سرمایه گذاران، تصویب سقف نرخ های کارمزد و نظارت بر فعالیت های بازار است.

وی از حضور عبده تبریزی و حقیقی مهمانداری، به عنوان اعضای جدید شورای عالی بورس نام برد و افزود: بدون شک حضور این افراد می تواند نقش بسزایی در ادامه فعالیت های رو به رشد بازار سرمایه داشته باشد، به طوری که این بازار بتواند نقش پررنگ تری را در اقتصاد ملی ایفا کند.

گفتنی است، پیش از صحبت های صالح آبادی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری با اشاره به بازدهی مطلوب بازار سرمایه در سال 92 و حضور سرمایه گذاران در این بازار گفت: باید تدابیر لازم برای ادامه حضور سرمایه گذاران اتخاذ شود تا آنان بازدهی مناسبی را از بازار سرمایه کسب کنند.

بهروز خدارحمی، با اشاره به انتشار برخی شایعات طی روزهای اخیر در بازار سرمایه گفت: این گونه شایعات نباید موجب خروج سرمایه‌گذاران از بازار شود و سرمایه گذاران باید با تحلیل های منطقی اقدام به خرید و فروش کنند.

وی تاکید کرد: حضور رییس سازمان بورس و برخی اعضای شورای عالی بورس در نوزدهمین نشست صبحانه کاری کانون بی‌اساس بودن شایعات اخیر را نشان داد و امیدواریم بازار هرچه سریعتر از حالت هیجانی خارج شود.