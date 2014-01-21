به گزارش خبرنگار مهر، فلج چندگانه یا اسکلروز چندگانه(Multiple sclerosis) که با نام اختصاری ام‌اس یا MS نیز شناخته می‌شود، یکی از شایع ترین بیماری های مغز و اعصاب است كه بر اساس آمار وزارت بهداشت بيش از 50 هزار ايراني به آن مبتلا بوده كه بيشتر آنها افراد داراي سنين بين 20 تا 40 سال هستند.

علل ابتلا به بیماری ام اس در جهان ناشناخته است ولی استرس و نارسایی در تغذیه بخصوص ویتامین ها می تواند عامل اصلی ابتلا به این بیماری باشد.

بر اساس سرشماري انجام شده از سوي انجمن ام اس خراسان شمالي اكنون در اين استان 235 نفر به اين بيماري مبتلا هستند، آماري كه به نسبت پارسال 30 درصد بيشتر شده و زنگ خطري براي متوليان بخش هاي مختلف محسوب مي شود.

نكته قابل توجه در اين مورد آن است كه حدود 40 درصد از مبتلايان به اين بيماري در خراسان شمالي را فارغ التحصيلان دانشگاهي بيكار تشكيل داده اند، موضوعي كه نشان مي دهد بيكاري و استرس هاي ناشي از آن تا چه اندازه بر ميزان ابتلا به اين بيماري در استان تاثير داشته است.

ام اس چيست؟

محمد صالحي فوق تخصص مغز و اعصاب در زمينه بيماري ام اس در گفتگو با خبرنگار مهر، مي گويد: بيماري ام اس بيشتر در افراد جوان ديده مي شود به گونه اي كه بيشترين مبتلايان به اين بيماري افراد داراي سنين بين 20 تا 40 سال هستند.

صالحي مي‌افزايد: بيماري ام.اس با علائم مختلفي بروز مي كند كه در مراحل اوليه، اين علائم شامل ضعف موضعی، کرختی گزگز یا عدم تعادل یک اندام، کاهش یا تاری دید ناگهانی در یک چشم، دوبینی، عدم تعادل و... هستند و اين علائم بعد از چند روز يا چند هفته از بين مي‌روند.

به گفته وي با توجه به مشترک بودن بسیاری از علائم ابتلا به ‌ام اس با ديگر بیماری‌ها، نمي توان به محض رويت يكي از علائم مذكور آن را نشانه ابتلا به بيماري ام اس دانست بلكه اين نشانه ها زماني مفهوم امكان ابتلا به اين بيماري را دارند كه استمرار داشته و بيش از 24 ساعت باقي بمانند.

صالحي اظهار مي كند: علت بیماری ام اس مشخص نيست اما بر اساس يافته هاي موجود استرس و تغذيه نامناسب مهم ترين عوامل ابتلا به ام‌اس هستند به نحوي كه در اين بيماري بدن به گونه اي بي اختيار بر عليه اجزا خود مواد مضري توليد مي كند كه باعث اختلال در فعاليت اين اعضا مي شود.

به گفته وي البته برخي فرضيه‌ها در مورد دخالت ویروس ها و عوامل ژنتيك در ابتلا به اين بيماري وجود دارد كه هنوز به طور كامل اثبات نشده‌اند.

صالحي مي افزايد: ممكن است بين نخستين حمله و از بين رفتن نشانه‌هاي بيماري ام‌اس تا حمله بعدي ماه‌ها و يا سال‌ها طول بكشد اما پس از آن يا علائم جديدي بروز كرده و يا علائم قبلي بيشتر مي شوند و با گذشت زمان و پس از چند عود و بهبودي ناقص، فرد به صورت تدريجي در پي ضعف، سفتی، اختلال حس و عدم تعادل اندام ها و نيز اختلال در بینایی و بی اختیاری ادرار ناتوان و فلج خواهد شد.

اين فوق تخصص مغر و اعصاب عنوان مي كند: مراجعه سریع‌تر به پزشک و تشخیص زودهنگام و مصرف داروهای موجود براي اين بيماري مي تواند مانع از عود شدن و شدت گرفتن حملات بعدي ام اس شود.

او اظهار مي‌كند: ورزش و حفظ سلامت عمومي، تغذيه مناسب و علي الخصوص دريافت ويتامين‌هاي لازم براي بدن، تلاش براي دوري از افسردگي و استرس از جمله مواردي هستند كه مي بايد براي پيشگيري از ابتلا به اين بيماري رعايت شود.

استرس جوانان و ام اسي كه مي تازد

مدیرعامل انجمن ام اس خراسان شمالی مي گويد كه امسال شمار مبتلايان به اين بيماري در استان به نسبت پارسال 30 درصد بيشتر شده است.

سهيلا پيدا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار مي كند كه بر اساس سرشماري اين انجمن، پارسال در خراسان شمالي 190 نفر به ام اس مبتلا بودند در حالي كه اين ميزان امسال با افزايشي 30 درصدي به 235 نفر رسيده است.

او در مورد علل افزايش مبتلايان به اين بيماري در خراسان شمالي مي گويد كه علت ابتلا به اين بيماري در جهان شناخته نشده اما استرس و نارسایی در تغذیه به خصوص ویتامین ها به عنوان عوامل ابتلا به اين بيماري ذكر شده است.

پيدا مي‌افزايد: از تعداد كل مبتلايان به ام اس در استان 90 نفر يعني معادل 40 درصد كل مبتلايان فارغ التحصيلان دانشگاهي بيكار هستند كه به نظر مي رسد بيكاري و استرس ناشي از آن عامل اصلي ابتلا به اين بيماري بوده است.

او در ادامه با اشاره به فعاليت انجمن ام اس خراسان شمالي مي‌گويد كه اعضاي اين انجمن از خدمات مشاوره اي، ورزشي و دارويي استفاده مي‌كنند، به گفته پيدا انجمن ام اس استان با كمك خيرين امكانات مورد نياز بيماران ام اس خراسان شمالي را تامين مي كند.

وي اضافه مي كند: اين انجمن تقريبا تمامي امكانات و تجهيزات مورد نياز بيماران ام اس استان به غير از داروهاي خارجي را به صورت رايگان تامين مي‌كند اما با اين حال باز هم بخشي از هزينه داروهاي خارجي بيماران از سوي خيرين پرداخت مي شود.

پيدا اظهار مي كند: همچنين بيماران پس از مراجعه به اين انجمن در صورتي كه بيمه نداشته باشند براي پوشش بيمه اي به شركت هاي دولتي معرفي مي شود و بخشي از هزينه هاي درمان آنها مطابق قانون از سوي بيمه گر پرداخت مي شود.

گراني داروهاي خارجي درد مضاعف مبتلايان ام اس در خراسان شمالي

مدیرعامل انجمن ام اس خراسان شمالی در ادامه با اشاره به گرانی داروهای خارجی بیماران ام اس، عنوان مي كند كه در اين زمينه نيازمند كمك هاي بيشتر خيرين هستيم تا بتوانيم بيش از گذشته به مدد بيماران نيازمند ام اس در استان بشتابيم.

پيدا اظهار مي كند: البته از زمان روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و کاهش نرخ ارز، قيمت داروهاي خارجي مورد نياز براي بيماران ام اس حدودا به نصف كاهش پيدا كرده اما باز هم تامين هزينه اين داروها براي بسياري از مبتلايان دشوار است.

به گفته وي قیمت داروهای خارجی از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم از يك ميليون و 200 هزار تومان به حدود 700 هزار كاهش پيدا كرده اما با اين حال انجمن ام اس خراسان شمالي اكنون نيز براي تامين داروهاي خارجي اعضاي اين انجمن ماهانه به حداقل 50 ميليون تومان كمك خيران نيازمند است.

پيدا مي افزايد: همچنين رایگان شدن هزینه ام ار آی و بستری در بیمارستانهای دولتی و فیزیوتراپی در بیمارستان امام علی(ع) بجنورد از دیگر خدمات انجمن ام اس خراسان شمالي به اعضاي اين انجمن محسوب مي شود.

او مي گويد: حمايت ناكافي مسئولان و خانواده ها از بيماران ام اس، نداشتن اشتغال بيماران، هزينه زياد داروهاي مورد نياز و نبود آسايشگاه براي بيماران مبتلا به ام اس از مهمترين مشكلات انجمن ام اس خراسان شمالي به شمار مي روند.

به گفته پيدا در زمينه مشكل نبود آسايشگاه براي بيماران ام اس در خراسان شمالي يكي از خيران 170 مترمربع زمين را براي ساخت اين آسايشگاه اهدا كرده و از خيران انتظار داريم نسبت به احداث آن همت كنند.

سخن آخر

بيشترين مبتلايان به ام اس در خراسان شمالي جوانان هستند جواناني كه غالب آنها داراي مدرك دانشگاهي بوده اما به نظر مي‌رسد دغدغه‌هايي نظير بيكاري و ازدواج سبب شده تا شيوع ام اس در بين آنها افزايش يابد.

ام اس در زمره بیماری‌های مزمن و پراسترس طبقه‌بندی شده و ناگفته نيز روشن است كه كنترل استرس و رفع دغدغه‌هاي استرس‌زا مي‌تواند سهم مهمي در پيشگيري از ابتلا به اين بيماري و در نتيجه تحميل هزينه هاي سنگين و از بين رفتن نيروي كار جوان داشته باشد.

داشتن آگاهي در مورد اين بيماري و نشان‌ها و عوامل ابتلا به آن در كنار تغذيه مناسب و برخورداري از شرايط امن و به دور از استرس هاي زياد مي تواند نقش قابل توجهي در كنترل اين بيماري در خراسان شمالي داشته باشد.

از مسئولان و متوليان انتظار مي رود با تدوين برنامه هايي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت علاوه بر اين كه براي رفع مشكلات و دغدغه هاي مبتلايان به ام اس در استان كمر همت مي بندند اقدام هايي اساسي نيز در راستاي بهبود عادت‌ها و الگوهای تغذیه‌ای و شرايط شغلي و زندگي افراد انجام دهند.