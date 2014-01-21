ظرفیت ناوگان ریلی شمال افزایش یابد/ بهسازی خط ریلی گرگان - بندرگز

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدزاده پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از راه آهن شمال افزود: باید برای افزایش تناژ حمل و جابجایی بار و مسافر در این محور ریلی برنامه ریزی مناسب صورت گیرد که ایجاد خطوط دید و افزایش ناوگان از جمله برنامه هاست.

وی با تاکید بر توجه بیشتر بر راه آهن شمال بیان داشت: مسائل حاشیه نشینی و کوهستان ضرورت توجه به این راه آهن را الزامی می سازد باید تدابیر لازم در این زمینه صورت گیرد زیرا نگهداری از تاسیسات ریلی کاری سخت به شمار می رود.

یوسف گران پاشا مدیر کل راه آهن شمال با اشاره به اینکه خطوط ریلی شمال دارای 95 تونل است، اظهار داشت: این خط یکی از مهمترین خطوط ریلی رجا به شمار می رود.

وی از بازسازی 56 کیلوکتر از خط ریلی گرگان - بندرگز خبر داد و گفت: راه اندازی این ایستگاه ظرفیت های باری خوط ریلی شمال را افزایش خواهد داد.

وی عبور و مروز غیر مجاز وسایل نقلیه کشاورزی را از مهمترین مشکلان بیان کرد و گفت: این محور به دلیل داشتن بیشترین تقاطع ها و جاده ها از خطوط ریلی حساس به شمار می رود.

گران پاشا افزود: ایمنی حمل و نقل ریلی در این محور بسیار مهم است زیرا 80 درصد این محور در حاشیه مناطق مسکونی واقع شده است.

مدیرکل راه آهن شمال، توسعه خطوط ایستگاهی،بازسازی خطوط داخلی و اجرای پروژه های تبدیل پل های فلزی به بنتی را از جمله طرح ها بیان کرد.