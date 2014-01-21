انتقاد از اخلال در برنامه سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه

به گزارش خبرنگاهر پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در تذکری شفاهی به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: نمایندگان در شهرستان های خود برای هفته سرکشی به حوزه های انتخابیه برنامه ریزی می کنند و بر اساس این برنامه ریزی به مردم در حوزه های انتخابیه خود قول می دهند، اما با برنامه ریزی هایی که در مجلس انجام می شود یا آن هفته تعطیل و یا زمانش تغیییر می کند.

وی افزود: این بدقولی در حوزه های انتخابیه برای نمایندگان خوب نیست، از این رو از هیات رئیسه مجلس درخواست می کنیم هفته سرکشی به حوزه های انتخابیه را برای نمایندگان به طور مشخص تدوین کنند.