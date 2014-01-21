59 پرژه عمرانی توسط بسیج سازندگی در زنجان اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ضیاء الدین حزنی ظهر سه شنبه در نشست خبری بسیج سازندگی و محرومیت زدایی استان، افزود: ما یک تجربه خوب در جنگ داشتیم و آن هم مهندسی جنگ بود چرا که در هشت سال دفاع مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران با رشادت ایثارگران جهاد سازندگی توانست در مقابل دشمن ایستادگی کند.

وی با اشاره به اینکه وظیفه ما مهندسی جنگ در زمان جنگ بود اظهار داشت: بعد از جنگ هم به فرمان حضرت امام خمینی (ه) قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا راه اندازی شد تا سازندگی در کشور انجام گیرد.

فرمانده قرارگاه قرب کوثر کشور گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری در قرارگاه هر کاری که انجام می شود از 100 میلیارد تومان پایین نباشد.

وی رضایت خداوند ، رشد اقتصادی مردم ، رفع فقر و محرومیت زدایی را اهداف مهم بسیج سازندگی یاد کرد و افزود: بسیاری از کمکها فنی و تخصصی نیستند و خود ساکنان بومی پروژه ها را اجرا می کنند .

فرمانده قرارگاه قرب کوثر تاکید کرد: 90 درصد کارهای قرارگاه عمرانی است و تنها ده درصد کارها آموزشی، فرهنگی و ورزشی است.

وی در ادامه گفت: در این خصوص در استان زنجان اجرای 75 پروژه تمام شده و اجرای 20 پروژه هم امسال به اتمام می رسد.

فرمانده قرارگاه قرب کوثر افزود: اعتبار تخصیص یافته یک میلیارد و 311 میلیون تومان بوده و تا کنون یک میلیارد و 226 میلیون تومان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: قرارگاه قرب کوثر در زمان صلح به عنوان قرارگاه سازندگی و در زمان جنگ به عنوان قرار‌گاه مهندسی است.

سردار حزنی به سود حاصله از این پروژه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: تمام سودهایی که توسط قرارگاه جذب می‌شود در مناطق محروم کل کشور تقسیم و برای آبادانی و عمرانی آن‌ها هزینه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه 12 هزار و 612 پروژه در کشور توسط بسیج سازندگی در مناطق محروم اجرا شده است گفت: در این خصوص حدود 3 هزار پروژه اطلاع رسانی شده که هدیه مقام معظم رهبری به مردم است.