عرضه اولیه نفت سپاهان به هفته آینده موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا موثقی نیا مدیرعامل نفت سپاهان با بیان این مطلب و با اشاره به میزان فروش سال گذشته این شرکت که 11 هزار میلیارد ریال بوده است، گفت: تاکنون بیش از 12 هزار و 500 میلیارد ریال فروش محصول داشته ایم و حدود 250 میلیارد تومان سود خالص محقق شده است.

وی که در مراسم معارفه ورود شرکت نفت سپاهان به بورس و در حضور فعالان بازار سرمایه سخن می گفت، اظهار داشت: با پیش بینی اولیه فروش 16 هزار میلیارد ریالی این شرکت در سال جاری به مبلغ 323 میلیارد تومان سود خالص دست خواهیم یافت که سود پیش بینی شده برای هر سهم(EPS) بین 305 تا 306 تومان می شود.

موثقی با بیان اینکه در حال حاضر سرمايه ثبت شده نفت سپاهان ۱۰۵۰ ميليارد ريال است، تصریح کرد: سالانه افزون بر 600 هزار تن انواع روغن‌ها، روانكار‌هاي خودرويي(اعم از بنزيني و ديزلي) و انواع روانكارهاي صنعتي در این شرکت تولید و عرضه می شود.

وی، استراتژی‌های اصلی این شرکت را ماندگاری در صنعت، افزایش سهم در بازارهای هدف، رهبری هزینه، توسعه تجارت خارجی، و یکپارچگی در تامین، توزیع و فروش دانست و اضافه کرد: بزرگترین و مهمترین سرمایه این شرکت در اختيار داشتن متخصصان با تجربه و منحصربه‌فرد است و به رغم حجم بسیار بالای تولید از نیروی انسانی بسیار کمتر و کیفی تر نسبت به دیگر شرکت های تولیدکننده برخوردار است.

موثقی نیا با بیان اینکه هم اکنون افزون بر 70 درصد تولیدات نفت سپاهان صادر می شود، متذکر شد: مصرف کلی روانکارها در سال 2012 به میزان 39.2 میلیون تن بوده است و پیش بینی می شود که تا سال 2017 این رقم به افزون بر 43.9 میلیون تن برسد.

وی، بیشترین سهم تقاضای روانکارها در کشورهای مختلف جهان را به ترتیب در اختیار آمریکا، چین، هند، ژاپن، روسیه، بازار خاورمیانه، آفریقا و برزیل دانست و گفت: سه کشور اول برای این رده بندی در خاورمیانه را ایران، عربستان و عراق تشکیل می دهد.

وی، سهم فروش(صادرات و بازار داخلی) این شرکت در سال 1391 نسبت به سه تولیدکننده دیگر کشور را 36.8 درصد اعلام و اضافه کرد: در سال گذشته افزون بر 574 هزار تن انواع روغن پایه، واکس، اکستراکت و روغن نهایی در این شرکت تولید شد و در بودجه امسال تولید 617 هزار تن انواع محصول پیش بینی شده است.

موثقی نیا با توجه به اینکه طی 9 ماهه امسال موفق به تولید افزون بر 483 هزار تن انواع محصول شده ایم، تولید این شرکت در مدت مشابه را 374 هزار تن دانست و از تحقق 78 درصدی بودجه پیش بینی شده در سال 92 خبر داد.

وی در پایان همچنین از تحقق 250 میلیارد تومان سود خالص در عملکرد 9 ماهه شرکت نفت سپاهان خبر داد و مهمترین پروژه های توسعه ای این شرکت را شامل تولید واکس مرغوب، برایت استاک، تولید روغن گروه 2 با استفاده از روش RHC، تولید گریس با همکاری فوکس آلمان، راه اندازی خط تولید در سایر کشورها(کنیا، ترکیه، امارات، چین و مالزی)، و احداث پالایشگاه روغن پایه در سایت بندرعباس اعلام کرد.

نماد معاملاتي شركت نفت سپاهان "شسپا" است و با توجه به احراز تمام شرايط و ضوابط به صورت مستقيم در تابلو اصلي بورس اوراق بهادار عرضه خواهد شد.