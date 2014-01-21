آموزش و پرورش مکتب تربیت و انسان سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کارگر پیش از ظهر سه شنبه در جمع شوراهای آموزش و پرورش اظهار داشت:توسعه ومسولیت پذیری از ویژگی های بارز نظام آموزش وپرورش است که این امر از طریق مشارکت در تقویت مسئولیت پذیری حاصل می شود.



وی مشارکت همه جانبه ی فکری،اجتماعی،اقتصادی ،توسعه وتجهیز وهمچنین بهبود فضاهای آموزشی وپرورشی را از اهداف اساسی وپایه ای شوراهای آموزش وپرورش شهرستان برشمرد.



کارگر ادامه داد:وحدت رویه لازم در جهت تامین نشاط وشادابی در مدارس وبستری مناسب جهت حضور افراد متفکر در تامین نیازهای تعالی وتعلیم وتربیت می باشد.



رئیس آموزش وپرورش نکا با اشاره به اینکه آموزش وپرورش مکتب انسان سازی است بیان کرد:امروزه کشوره ما به برکت وجود نخبگان علمی ودانش فراوانشان به موفقیت ها وپیشرفت های علمی قابل توجه وبسیار مهم دست یافتند به طوری که بسیاری از دشمنان این پیشرفت های متعدد علمی را خطری جدی برای خود قلمداد می کنند وهمین امر سبب ترورر دانشمندان ونخبگان علمی شده است.

