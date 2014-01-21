وعده وزیر برای تامین پزشک در مناطق محروم/ دلایل شکست طرح پزشک خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی با اشاره به برنامه های دولت برای حل مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم کشور اظهار داشت: طرح نظام نوین در قالب برنامه پنجم توسعه دیده شده که اگر منابع آن حاصل شود، پیش بینی می کنیم مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم ظرف چهار سال آینده حل شود.

وی افزود: در کنار آن سیاست بومی گزینی از امسال در پذیرش های دستیاری و پزشک عمومی اعمال خواهد شد. البته باید یک حداقل نمره ای؛ حداقل 80 درصد آخرین نفر پذیرفته شده آزاد را داوطلب کسب کند زیرا در رشته های پزشکی نمی توان یک فرد کم سواد را تربیت کرد به دلیل اینکه با جان مردم سر و کار دارد.

هاشمی تصریح کرد: با برنامه کلی دولت در این دوقالب؛ تامین منابع و بومی گزینی، فکر می کنیم ظرف چند سال آینده مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم حل شود.

وزیر بهداشت همچنین پزشک خانواده را طرح خوبی عنوان کرد و افزود: طرح پزشک خانواده در اصل طرح خوبی است ولی بخاطر اجرای بسیار بد و تعجیل در اجرا، موفق نبوده است. برای اجرای این طرح ابتدا باید فرهنگ سازی شود تا مردم اعتماد پیدا کنند و زیرساختها هم به وجود بیاید.

وی تاکید کرد: باید پزشکان مورد استفاده در این طرح دارای تخصص لازم باشند. در این طرح ما اسم پزشک عمومی را پزشک خانواده گذاشتیم بعد هم آنها را جای بهورز. تنها به هزینه های کشور اضافه شده و مشکل دیگری با اجرای آن حل نشد. همچنین برای مردم، پزشکان و بیمه ها نیز دردسر ایجاد شد.

هاشمی با تاکید بر اینکه نواقص موجود در طرح پزشک خانواده باید اصلاح شود، اظهار داشت: بعد از اصلاح مشکلات و نواقص باید رفته رفته دنبال استفاده از پزشک خانواده در جاهایی که نظام ارجاع به ما کمک خواهد کرد، باشیم. پزشک خانواده قانون و لازم الاجراست اما نه به شکل قبل.