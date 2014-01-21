گزارش بانک مرکزی از قیمت موادغذایی/ لبنیات گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 27 / 10 / 92 را اعلام کرد.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قمیت شیر پاستوریزه معادل 0.2 درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییربود. قیمت تخم مرغ معادل 1.0 درصد افزایش یافت و شانه‌ای 79500 الی 10600 ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک معادل 0.2 درصد افزایش داشت و قیمت برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای لپه نخود معادل 0.1 درصد، لوبیا چیتی 0.4 درصد ، لوبیا سفید 0.3 درصد و لوبیا قرمز 0.5 درصد کاهش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هنداونه و لویبا سبز عرضه نمی‌شد و بادنجان عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه ‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه بهای نارنگی معادل 1.3 درصد، انار 0.2 درصد و هندوانه 0.7 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1.0 درصد تا 5.0 درصد کاهش داشت. در گروه سبزی‌های تازه بهای بادنجان معادل 40.4 درصد،‌پیاز 21.5 درصد و لوبیا سبز 34.4 درصد و قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.4 درصد تا 11.2 درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و قیمت گوشت مرغ 2.8 درصد کاهش داشت.

قند، شکر ، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود و قیمت شکر معادل 0.3 درصد کاهش یافت.

گفتنی است: بر اساس گزارش بانک مرکزی در یک ماهه منتهی به 27 دی ماه سال جاری قیمت 4 گروه مواد خوراکی کاهش، 6 گروه افزایش و یک گروه ثابت بوده است. گروه لبنیات طی یک ماه گذشته 0.3 درصد، تخم مرغ 1.8 درصد، برنج 0.1 درصد، سبزی های تازه 17.3 درصد، قند و شکر 1.4 درصد و روغن نباتی 4.1 درصد افزایش قیمت داشته است.

همچنین قیمت مواد خوراکی گروه حبوب 1.3 درصد، میوه‌های تازه 6 درصد، گوشت قرمز 0.5 درصد و گوشت مرغ 4.9 درصد ارزان شد و نرخ چای در یکماه گذشته تغییر قیمتی نداشت.

گروه لبنیات طی یک سال گذشته 22.6 درصد، تخم مرغ 31.6 درصد، برنج 39.3 درصد، حبوب 50.2 درصد، میوه‌های تازه 36.3 درصد، سبزی های تازه 94.1 درصد،‌گوشت قرمز 37.6 درصد، گوشت مرغ 28.7 درصد، قند و شکر 27.3 درصد، چای 4.5 درصد و روغن نباتی 30.1 درصد افزایش قیمت داشته است.