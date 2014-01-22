به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح زاییده فکر "کریس دافی" است که ساخت مبلمان اوپتیکی خیالی را با الهام از داستان های کودکان راه اندازی کرده است.

این طراح پس از تماشای انیمیشن علاالدین به فکر ابداع یک قالی پرنده افتاد.

این میز که به طور دیجیتالی چاپ شده است هزار و 495 پوند هزینه برداشته و دارای طرح پیکسلی از فرش ایرانی است که سایه آن بر زیر فرش نشان داده می شود.

در طرح این قالی پرنده، فرش بر روی یک پایه 5 سانتی متری پنهانی پهن شده است.

دافی گفت: نمی خواستم به استفاده از نیروهای فراطبیعی یا آهن رباهای مغناطیسی متوسل شوم این رو ، راه حل از یکی از طرح های پیشین مان به ذهنم رسید ، "چرخ سایه " که یک یا دو سال پیش عرضه شد.

وی اظهار داشت در این شیوه می توانیم پایه ها و چارچوب را به خوبی زیر سطح بالایی میز پنهان کنیم . می توانیم این سطح را با استفاده از جدید ترین فناوری های CAD و برنامه های طراحی سه بعدی افزایش داده تا این تاثیرات و مواد را در محدودیت های خود قرار دهیم.

به گفته وی این طرح از تمامی زوایا چه در حالت ایستاده و چه قرار گرفته بر روی زمین کامل است و به صورت اپتیکی یک افکت موجی نیز به آن داده شده است. البته سطح بالایی الگوی فرش ایرانی پیکسلی نشان داده شده در واقع کاملا مسطح است.