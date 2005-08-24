500 ميليون تومان خصوصي سازي در سال 84

ايرج اكبريه درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: سازمان توسعه در سال 81 و 83 رتبه نخست را ازلحاظ خصوصي سازي در وزارت صنايع و معادن به خود اختصاص داد .

وي افزود: در سال 83 مبلغ چهار هزار و 492 ميليارد ريال سهام درگروه هاي سيمان، معدن و فولاد واگذار شد كه 50 درصد بيشتر از مبلغ پيش بيني شده دربودجه بود.

وي تصريح كرد: همچنين ارزش سهام واگذار شده در سال 83 نسبت به سال 82 معادل 33 درصد رشد داشته است و امسال پيش بيني مي شود واگذاري سازمان توسعه به پنج هزار و 95 ميليارد ريال برسد.

معاون سازمان توسعه و نوسازي معادن خاطر نشان كرد: در سال 83 ، پنج معدن زغال سنگ، پتاس و كروميت به مبلغ 149 ميليارد ريال از سوي سازمان توسعه و نوسازي معادن واگذارشد.

وي ، خصوصي سازي از طريق سازمان خصوصي سازي بر اساس برنامه زمانبندي مصوب هيات وزيران، اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي، استقرارسيستم مديريت كيفيت و سيستم هاي اطلاعات و مديريت در سطح ستاد سازمان ، بررسي فرصت هاي جديد سرمايه گذاري و حمايت از اجراي طرح ها، تامين انرژِي مورد نيازتحت پوشش سازمان و پيگيري بهينه سازي انرژي ، حذب سرمايه هاي خارجي ، افزايش بهره وري انساني و ايجاد ساختارو ساماندهي تحقيقات درسازمان و شركت هاي تابعه را از جمله برنامه هاي اجراي شده توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن درسال گذشته برشمرد.