پروژه آزاد راه پل زال - اندیمشک بهره برداری می شود

خداداد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراحل پایانی ساخت آزاد راه پل زال -اندیمشک در حال سپری شدن است که در صورت تامین اعتبار آن از سوی دولت که در سفر هیئت دولت به استان مقرر شده بود در دهه فجر مورد بهره برداری قرار می گیرد.



وی با بیان اینکه این پروژه مهمترین پروژه شهرستان اندیمشک است، افزود: در سفر هیئت دولت و بازدید صورت گرفته توسط معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت آزاد راه های کشور از روند ساخت این پروژه خواستار رفع مشکلات این پروژه شدند.



فرماندار اندیمشک همچنین از ساخت پل و پاسگاه به عنوان ضرورتهای مورد تاکید هیئت دولت در روند ساخت این طرح خبر داد و گفت: امیدواریم با حمایت دولت جدید در اختصاص دادن اعتبار لازم به این طرح و توسعه آزاد راه پل زال - اندیمشک بتوان گامی موثر در کاهش سوانح احتمالی رانندگی در این محور برداشت.



محمدی با اشاره به اینکه این پروژه 85 درصد از مراحل ساخت خود را پشت سر گذاشته است، اظهار کرد: آزاد راه اندیمشک -زال یک محور استراتژیک است که 44 کیلومتر طول دارد که پس از اتمام ساخت این آزاد راه 11 کیلومتر از طول این مسیر کاسته خواهد شد که افتتاح آن و رسیدن به این مهم در ایام دهه فجر قطعی خواهد بود.















