دو هزار و 500 تن کالا برای شب عید در کهگیلویه و بویراحمد ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: با ذخیره سازی این میزان کالا هیچ مشکلی و کمبودی در شب عید وجود ندارد.

دیودیده افزود: این کالاها شامل میوه، گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج و سابر کالاهای اساسی است.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در اسفند ماه خبرداد و بیان داشت: این نمایشگاه با هدف تنظیم بازار و تامین اقلام مورد نیاز مردم با قیمت مناسب برگزار می شود.

دیودیده عنوان کرد: نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت برگزار می شود در صورت آماده شدن بسترها در سایر شهرهای استان هم برگزار خواهدشد.

وی یادآور شد: در شهرهای کوچک، بخش ها و دهستانها هم فروشگاههای عرضه فوق العاده دایر خواهد شد.

دیودیده اظهار داشت: در این نمایشگاهها مواد غذایی و پروتئینی، لبنی، کیف و کفش، پوشاک، خواروبار و .. عرضه می شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص سبد کالایی دولت گفت: این سبد کالایی رایگان و شامل پنج قلم كالايي برنج، مرغ، تخم مرغ، روغن مايع و پنير است.

وی بیان کرد: 10 كيلوگرم برنج، دوعدد مرغ به ميزان چهار كيلو گرم، دو بسته تخم مرغ، دو قوطي روغن مايع 900 گرمي و 800 گرم پنير در اين سبد ارائه می شود.

دیودیده همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده سوء استفاده‌هاي احتمالي، مراتب را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اطلاع دهند.