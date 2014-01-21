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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۴

انصاری در گفتگو با مهر:

تمام ایستگاه های خط یک متروی تبریز آماده بهره برداری است/ همچنان منتظر واگن ها هستیم

تمام ایستگاه های خط یک متروی تبریز آماده بهره برداری است/ همچنان منتظر واگن ها هستیم

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز گفت: در خط نخست تمام ایستگاه ها به طور کامل آماده شده است و با ورود واگن ها به تبریز این خط به بهره برداری می رسد.

جواد انصاری سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه بعضی انتقادات از عملکرد سازمان قطار شهری تبریز منصفانه نیست، گفت: کاهش بودجه مشکل ساز شده و شخص مدیرعامل و یا پیمانکاران بی تقصیر هستند.

وی با بیان اینکه واگن ها همچنان در بندرعباس هستند و باید حدود 20 میلیون یورو توسط وزارت کشور به سازنده ی واگن پرداخت شود، گفت: بهره برداری از خط یک منوط به ورود واگن ها است و ما همچنان منتظر هستیم.

انصاری با تاکید بر اینکه عملیات حفر تونل ها در خطوط دیگر همچنان ادامه دارد، افزود: اگر واگن ها ترخیص شود دو هفته طول می کشد تا به تبریز برسد و طی بیست روز نیز در تبریز تست خواهد شد و بعد از آن به بهره برداری می رسد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با جذب اعتبار و تعامل مسئولان استان، متروی تبریز در خطوط دیگر نیز به بهره برداری برسد.

کد مطلب 2218534

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