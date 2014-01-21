تمام ایستگاه های خط یک متروی تبریز آماده بهره برداری است/ همچنان منتظر واگن ها هستیم

جواد انصاری سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه بعضی انتقادات از عملکرد سازمان قطار شهری تبریز منصفانه نیست، گفت: کاهش بودجه مشکل ساز شده و شخص مدیرعامل و یا پیمانکاران بی تقصیر هستند.

وی با بیان اینکه واگن ها همچنان در بندرعباس هستند و باید حدود 20 میلیون یورو توسط وزارت کشور به سازنده ی واگن پرداخت شود، گفت: بهره برداری از خط یک منوط به ورود واگن ها است و ما همچنان منتظر هستیم.

انصاری با تاکید بر اینکه عملیات حفر تونل ها در خطوط دیگر همچنان ادامه دارد، افزود: اگر واگن ها ترخیص شود دو هفته طول می کشد تا به تبریز برسد و طی بیست روز نیز در تبریز تست خواهد شد و بعد از آن به بهره برداری می رسد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با جذب اعتبار و تعامل مسئولان استان، متروی تبریز در خطوط دیگر نیز به بهره برداری برسد.