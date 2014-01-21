پیمانکار مسکن مهر480 واحدی دالاهو پروژه را رها کرده است

فرماندار شهرستان دالاهو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دالاهو دارای 4 پروژه مسکن مهر است که از این تعداد 3 پروژه در داخل شهر دالاهو و یک پروژه در خارج از شهر گهواره در حال احداث است.

علی هاشمی نیا گفت: از 3 پروژه شهر دالاهو، یک پروژه دارای پیشرفت 95 درصدی است و بعضی از متقاضیان نیز در این واحدها مستقر شده اند.

وی افزود: پروژه 64 واحدی شهر دالاهو 75 درصد و پروژه 480 واحدی این شهر به دلیل مشکلات متعدد تنها 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد واحد های مسکن مهر در سطح شهرستان دالاهو در مجموع 680 واحد است.

فرماندار دالاهو با انتقاد از محل احداث پروژه 480 واحدی مسکن مهر دالاهو بیان کرد: این پروژه در بالای تپه ای با شیب بالا واقع شده و دارای هزینه های گزاف خاک برداریست.

وی علت تاخیر تکمیل پروژه 480 واحدی مسکن مهر دالاهو را بروز مشکلات بین پیمانکار و کارفرما برشمرد و گفت: در شهرستان هایی نظیر دالاهو و ثلاث باباجانی که مراکز آنها جمعیت کمتر از 25 هزار نفر دارند، کارفرمایی پروژه مسکن مهر بر عهده بنیاد مسکن گذاشته شد که این وظیفه در بقیه شهرستان به راه و شهرسازی محول شده است.

وی گفت: متاسفانه بنیاد مسکن قریب 1 الی 2 سال از اصل پروژه عقب ماند و همین موضوع باعث شد که گرانی های مختلفی بر مصالح و دستمزد مترتب شود.

هاشمی نیا گفت: متاسفانه پیمانکار این پروژه آن را رها کرده که در همین زمینه کارفرما اقامه دعوی کرده و پرونده در دادگاه صالحه در حال بررسی است.

فرماندار دالاهو بیان کرد: دولت مصوبه ای در خصوص خرید و فروش پروژه های مسکن مهر با پیشرفت بالای 70 درصد را به تصویب رسانده که این موضوع باعث می شود افرادی که توانایی لازم برای باز پرداخت تسهیلات را ندارند، مسکن خود را به فرد دیگری واگذار کرده تا آن شخص با آورده جدید به تکمیل پروژه مسکن کمک کند.

وی گفت: فرمانداری به عنوان دستگاه ناظر زیر ساخت های هر سه پروژه از قبیل آب، برق، تلفن و گاز را آماده کرده و اگر نقصی در تحویل پروژه وجود دارد بر عهده فرمانداری نیست و البته باید گفت که ادارات آب و برق و تلفن و گاز همکاری خوبی داشته اند.

هاشمی نیا در خصوص سهم آورده متقاضیان پروژه ها گفت: اگر پروژه های مسکن مهر در زمانبندی مناسب تحویل داده می شد بدلیل عدم بروز تورم، سهم آورده کمتری نیاز داشت، اما چون مدت زمان تکمیل پروژه طولانی شده، طبیعی است که سهم آورده بیشتری نیاز است ولیکن میانگین سهم آورده متقاضیان مسکن مهر در شهرستان دالاهو بین 11 تا 15 میلیون تومان بوده است.

وی در پایان از عملکرد بنیاد مسکن در راستای تاخیر در تکمیل پروژه 480 واحدی شهر دالاهو انتقاد کرد و افزود: برای حل مشکلات این پروژه مکاتبات لازم با استانداری، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی انجام شده است.