روند ساخت خیابان سلمان فارسی اهواز به اتمام می رسد

رامی علاسوند در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: چهارمین شورای شهر اهواز همه تلاش خود را به کار گرفته تا روند ساخت خیابان سلمان فارسی را هر چه سریع تر به مرحله اتمام برساند.



وی افزود: به همین منظور لایحه ای مبنی بر تسریع روند ساخت این خیابان در شورای شهر به تصویب رسیده و در همین راستا روند ساخت خیابان سلمان فارسی اهواز پیش از فرا رسیدن ایام خرید سال نو و در دهه فجر امسال به پایان خواهد رسید.



رییس شورای شهر اهواز همچنین در خصوص عدم برگزاری جلسه شورای شهر در این هفته عنوان کرد: از زمان شروع به کار چهارمین شورای شهر اهواز تا کنون تنها یک بار جلسه شورا برگزار نشده است.



علاسوند افزود: عدم برگزاری جلسه شورا در این هفته به این دلیل بوده است که تعداد لایحه های که باید در کمیسیون ها مورد بررسی قرا بگیرند بسیار زیاد بوده و به طور حتم پس اتمام بررسی های لازم، جلسه شورا به منظور رسیدگی به این لایحه ها برگزار خواهد شد.



وی تصریح کرد: بر اساس آیین نامه شورای شهر، می توان جلسات را هر دو هفته یک بار برگزار کرد اما به دلیل حساسیت های که چهارمین شورای شهر اهواز نسبت به مسائل شهری دارد این جلسات هر هفته برگزار می شوند.