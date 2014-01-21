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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۰۲

امدادگران و نجاتگران دماوند درجه بندی شدند

امدادگران و نجاتگران دماوند درجه بندی شدند

دماوند - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر دماوند گفت: پرونده درجه بندی امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند بازبینی و درجه های جدید به آنها معرفی شد.

حمید فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از دو سال گذشته طرحی در سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تهیه شد که در راستای آن به امدادگران و نجاتگران فعال درجه بدهند، در این طرح قرار شد بر اساس سوابق و مدارک امدادگران و نجاتگران فعال که به صورت داوطلبانه در خدمت جمعیت هلال احمر هستند و فعالیت می کنند درجه اعطاء شود.

وی افزود: طرح مذکور در یک تیم کارشناسی در سازمان امداد و نجات به تصویب رسید و مقرر شد به امدادگران و نجاتگران در هفت مرحله انجام شود و درجه بگیرند.

این مسئول ادامه داد: در بخش امدادگران در سه بخش امدادگر سوم، امدادگر دوم، امدادگر اول و در بخش نجاتگران هم در سه قسمت نجاتگر سوم، دوم و اول و همچنین فردی که تمامی مراحل و دوره های امداد و نجات را بگذراند به درجه ایثار می رسد.

فرهادی از حضور کارشناسان امداد و نجات استان در شهرستان دماوند خبر داد و اعلام کرد: مسئولان جذب و سازماندهی به همراه نماینده حراست جمعیت هلال احمر استان تهران به شهرستان دماوند مراجعه کردند تا به پروند درجه بندی امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر این شهرستان رسیدگی کردند و درجه جدید به آنها ابلاغ شد.

فرهادی در ادامه اظهار داشت: با توجه به برگزاری دوره های مختلف امداد و نجات در جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند، 18 نفر از امدادگران برادر و خواهر ارتقاء درجه داشتند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند گفت: در حال حاضر این جمعیت از 46 امدادگر 28 نجاتگر فعال برخوردار است و ضمن حضور در پایگاه های بین شهری شهرستان دماوند در عملیاتها و حوادث مختلف شرکت دارند

وی، فعالیت جمعیت هلال احمر را مدیون اعضای داوطلب فعال خود دانست و افزود: اگر نیروهای داوطلب در جمعیت هلال احمر حضور نداشتند، روند اجرای مراحل مخصوصا عملیاتهای امدادی به کندی پیش می رفت و انجام دادن فعالیتهای سنگین را مدیون اعضای داوطلب مخصوصا امدادگران و نجاتگرانی هستیم که به صورت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر حضور دارند.

کد مطلب 2218542

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