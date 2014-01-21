۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۴

جوادی:

بودجه جهاد کشاورزی کم و برای آینده مشکل ساز است/ سهمیه 300 نفری آذربایجان شرقی برای جذب نیرو

تبریز – خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: : وزارت جهاد کشاورزی در مقایسه با سایر ارگان های دولتی از لحاظ بودجه و امکانات از اعتبار قابل توجهی برخوردار نیست و این برای وزارتخانه مشکل ساز است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جوادی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در تبریز گفت: برنامه های مسئولان با کمک مردم به نتیجه می رسد و از تشکل های مردمی انتظار داریم تا برای افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اهتمام بورزند.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی سهمیه 300 نفری برای جذب نیرو در سال 92 دارد، ادامه داد: : تا پایان امسال باید پنج هزار دستگاه تراکتور و 250 دستگاه کمباین برای توسعه تولیدات و افزایش صادرات بخش کشاورزی آذربایجان شرقی تولید و وارد چرخه کشاورزی شود.

جوادی با تاکید بر برای افزایش تولیدات کارخانه تراکتورسازی تبریز، خط اعتباری 750 میلیارد تومانی اختصاص یافته است، ادامه داد: با شروع کار دولت، تغییرات گسترده و مفیدی در جهاد کشاورزی و سیاست های آن رخ داده که باید  طبق سیاست گذاری های دولت برنامه های مدونی برای توسعه تولیدات بخش کشاورزی آماده کرد.

