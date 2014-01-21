ممنوعيت تردد ناوگان فرسوده عمومي مسافر و كالا در جاده هاي همدان

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز محمودی در جمع خبرنگاران افزود : بر اساس دستورالعمل ارسالي و ضرورتهاي مطرح شده طرح ممنوعيت تردد ناوگان فرسوده مسافر و كالا در سطح كشور اجرا مي‌شود .

محمودي بيان كرد: دلايلي نظيركاهش مصرف سوخت، كاهش آلاينده هاي زيست محيطي، ارتقاء سطح خدمات قابل ارايه به متقاضيان وافزايش ايمني سفر درحمل ونقل عمومي برون شهري لزوم سرعت بخشي به اجراي طرح ممنوعيت تردد ناوگان فرسوده را ايجاب مي كند .

وي گفت: در اين مرحله كه دهمين مرحله اجراي طرح ممنوعيت تردد اتوبوس هاي فرسوده است اعلام شده تردد اتوبوس هاي فرسوده باعمر30 سال وبيشتر درسفرهاي حمل ونقل عمومي جاده اي و ورود وخروج اتوبوس هاي باعمر25 سال و بيشتربه استان تهران ممنوع خواهد بود.

وي يادآور شد: طرح ممنوعيت تردد براي ميني بوس فرسوده نيز براي بار دوم اجرا مي شود و در اين مرحله تردد ميني بوس هاي فرسوده باعمر 40سال و بيشتر درسفرهاي حمل و نقل عمومي جاده اي وهمچنين ورود وخروج ميني بوس هاي باعمر25سال و بيشتربه استان تهران ممنوع و از عبور و مرور آنها جلوگيري خواهد شد.

وي افزود: براساس اين طرح تردد كاميون هاي فرسوده با عمر 45 سال و بيشتر نيز در سفرهاي حمل ونقل عمومي جاده اي كشور ممنوع خواهد بود.