کتاب ضرب المثلهای کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج نقد و بررسی می شود

علی شامیری به خبرنگار مهر گفت: در این نشست کتاب ضرب المثلهای کهگیلویه و بویراحمد از آثار تولیدی حوزه هنری استان نقد و بررسی خواهد شد.

وی افزود: این کتاب مشتمل بر صدها ضرب المثل لری در این استان است که توسط "حسین آذر شب" از پژوهشگران استان گردآوری شده است.

شامیری بیان کرد: کتاب ضرب المثلهای کهگیلویه و بویراحمد در سه جلد و در تیراژ دو هزار جلد توسط انتشارات بهتا پژوهش منتشر شده است.

وی اظهار داشت: این کتاب از سری مجموعه کتابهای دانش نامه فرهنگ و تمدن استان است که امسال در حوزه هنری تولید شده است.

شامیری برگزاری نشستهای نقد و بررسی کتاب را در ارتقای سطح کتابهای تولیدی و همچنین رشد کتابخوانی موثر دانست و گفت: در این برنامه ها مخاطبان نقدها و نظرات خود را با نویسنده کتاب در میان می گذارند.

وی نقد کتاب را یکی از برنامه های هفتگی حوزه هنری استان اعلام کرد و افزود: هفته گذشته نیز کتاب "کتیبه ها و سنگ نوشته های کهگیلویه و بویراحمد" نقد و بررسی شد.

وی یادآور شد: این برنامه بعدازظهر چهارشنبه هر هفته در حوزه هنری استان برگزار می شود.