تركيب اعضاي شوراي شهر بهشهر تغییر نکرده است

عباس عسگريان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علي رغم بيان برخي از تغييرات در اعضاي شوراي شهر با توجه به قرار گرفتن دكتر اسلام بابا نژاد يكي از اعضاي شوراي شهر بهشهر بعنوان رييس بيمارستان امام خميني (ره) اين شهرستان، اما تا كنون ابلاغي در اين رابطه به شورا ارائه نشده است.



وي افزود: اعضاي شوراي شهر بهشهر همچون گذشته با تركيب قبلي به فعاليت خود ادامه مي دهند و در صورت ابلاغ هر گزارشي مبني بر تغيير اعضاي شورا اين ابلاغ در اسرع وقت در شورا مطرح و نتيجه گيري و اعلام مي شود.



عسگريان ادامه داد: اعضاي اصلي شوراي شهر بهشهر در حال حاضر علی‌اکبر فخاریان، 10 هزار و 230 رای. اسفندیار اسدی، 8 هزار و 639 رای، عباس عسگریان، 8 هزار و 600 رای، اسلام بابانژاد، ۷ هزار و ۳۴۲ رای، علیرضا کوچکی، 7 هزار و 287 رای، اعظم‌السادات حسینی، 7هزار و 242 رای، محمد موسی‌زاده‌حلیم، 7 هزار و 166 رای، محمدعارفی لمراسکی، 7 هزار و 133 رای، محمدحسن احسان‌پور، 5 هزار و 897 رای مي باشند كه به مدت 4 سال به عنوان اعضای شورای شهر در 24 خرداد ماه سال 92 انتخاب شدند.



وي گفت: اعضاي علي البدل شوراي شهر بهشهر نيز عباس یعقوبی‌گلوردی، 5 هزار و 838 رای و محمد عموزادمهدیرجی با 4 هزار و 816 هستند.