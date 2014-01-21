به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین روحانی نژاد در نشست بانوان فرهیخته استان خراسان شمالی با اشاره به نقش ارزنده بانوان در اعتلای جامعه، اظهار کرد: بانوان نقش مهمی در هویت بخشی به جامعه دارند و توسعه و تعالی جامعه در گرو مشارکت فعال این قشر از جامعه است.

وی اضافه کرد: زنان در طول تاریخ همواره نقش غیرقابل انکاری در مقاطع حساس جوامع مختلف داشته اند و با گذشت زمان نیز این نقش پررنگ تر شده است.

حجت الاسلام روحانی نژاد با اشاره به نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، افزود: اکنون با وجود گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب، نقش بانوان جامعه در حرکت های مختلف اجتماعی افزایش یافته و حضور و تأثیر آنها در بسیاری از بخش های کشور مشهود است.

او در ادامه با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان نظام اسلامی علیه کشور با تأکید بر لزوم مقابله هدفمند و متناسب با این شبیخون، اظهار کرد: دشمنان با استفاده از تمام ابزارهای ممکن، به ارزش های اسلامی ما حمله کرده اند و این تهاجم نیز به دلیل آن انجام می شود که جامعه ما جامعه ای دین باور و اسلامی است.

حجت الاسلام روحانی نژاد نقش بانوان در برابر این تهاجم فرهنگی را بسیار مهم خواند و افزود: زنان جامعه می توانند با تربیت انسان های متقی و بابصیرت، مانع از پیاده شدن اهداف دشمنان در نظام جمهوری اسلامی شوند.

وی با بیان این که نباید زنان منشأ آسیب های اجتماعی تلقی شوند، گفت: لازم است نگاه به بانوان در جامعه تغییر کند.

به گفته حجت الاسلام روحانی نژاد برخی در کشور به غلط بانوان را مساوی با آسیب های اجتماعی و مشکلات می دانند در حالی که این نگاه نادرست است و باید اصلاح شود.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی کشور در ادامه با اشاره به تشکیل جمعیت بانوان فرهیخته در کشور، افزود: این جمعیت با حضور بانوان دانشگاهی، حوزوی، پزشکان، مهندسان، نویسندگان، شعرا و هنرمندان در استان های مختلف کشور در عرصه فرهنگ و دین تشکیل شده است.

حجت الاسلام روحانی نژاد با یادآوری این که این جمعیت از سال 1389 فعالیت خود را در سطح استان ها آغاز کرده است، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از هزار نفر از بانوان فرهیخته کشور در این تشکل سازماندهی شده اند.

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خراسان شمالی هم در این نشست با بیان این که بانوان در عرصه های مختلف فرهنگی و دینی تأثیرگذار هستند، اظهار کرد: بانوان جامعه باید بیش از گذشته در بخش مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان وارد میدان شوند.

وی با اشاره به فعالیت جمعیت بانوان فرهیخته خراسان شمالی اضافه کرد: این جمعیت از زمان تشکیل تاکنون 25 نشست برگزار کرده و در این نشست ها نیز بیش از 100 مصوبه در بخش های آموزشی و پژوهشی به تصویب رسیده است.