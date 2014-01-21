محرومیت پنهان در زنجان بسیار بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر سه شنبه در نشست خبری سازندگی و محرومیت زدایی افزود: همه انقلابها بعد از این که پیروز می شوند سران آن انقلاب نهضت و تشکلی را تشکیل می دهند که از انقلاب به خوبی پاسداری کند.

وی با اشاره به اینکه نهضت و انقلاب یک تشکل قدرتی برای حفظ آن انقلاب است اظهار داشت: در این نهضت کارهای بسیار بزرگی برای تقویت پایه های نظام انجام می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: انقلاب اسلامی ما با مباحث دینی مطرح بود و براساس ایدئولوژی مباحث تشکیل شد و نظام جمهوری اسلامی ایران رنگ و ماهیت دینی و اسلامی داشت و در این بین به خاطر این شرایط و ماهیت بود که برای انقلاب خیلی ها جان خود را فدا کردند.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: این دلیران به تبعیت از حضرت امام خمینی (ره) برای نظام فداکاری کردند .

وی در ادامه گفت: هوشیاری و تدابیر روشنفکرانه معمار کبیر انقلاب پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کرد و امروز این پایداری به برکت مدیریت درست حضرت امام خمینی (ره) بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد: به فرمان امام (ره) بسیج سازندگی تشکیل شد و به دنبال آن کمیته امداد هم برای محرومیت زدایی و توسع اقتصادی مردم شکل گرفت چرا که پیام اصالی امام محرومیت زدایی و احترام به شان و حقوق مردم بود .

حجت الاسلام خاتمی گفت: کار اجرایی سخت است و فراز و نشیبهایی دارد که باید واقع بینانه با کمک نهادهای انقلابی و جهاد سازندگی اقدامات خوبی برای محرومیت زدایی در مناطق محروم انجام دهیم.

وی در ادامه افزود: محرومیت زدایی با نگاه مدبرانه رهبری در قالب محرومیت زدایی باید به خوبی انجام شود و در این میان در استان کارهای خوبی توسط بچه های سازندگی انجام شده و ظرفیت بالایی در استان وجود دارد که باید از این ظرفیتها به خوبی استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یادآور شد: بسیج سازندگی با همت بچه ها تاکنون در استان کارهای خوبی انجام داده اند ولی باید بیشتر از این در محرومیت زدایی بسیاری از مناطق استان کار شود چرا که ظرفیت بجه های سازندگی استان بسیار بالا است.