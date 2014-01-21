به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسینی ظهر سه‌شنبه، در اجلاس روسای آموزش و پرورش خراسان رضوی در مشهد، اظهارکرد: به زندان انداختن معلمان خواسته ما نیست ما علاقه مندیم معلمانی منتقد و پرسشگر داشته باشیم، این گونه اتاقهای فکر گوناگون تشکیل و راهکار ارائه می شود.

وی تصریح کرد: چابک سازی سازمانی، مهندسی مجدد فرایند رویه‌ها، استفاده از فضای فن‌آوری برای تسهیلات خدمات، باید در دستور کار روسای ادارات قرار گیرد.

وی با یبان این که ایجاد سرمایه و سلامت اجتماعی نیازمندارتباطات و تعاملات، تسهیلات، تشکیلات و اعتمادات است، اظهار داشت: در صدد ایجاد پارلمان مجازی و حقیقی معلمان هستیم و روسا بایستی با دانش آموزان، مدیران، معلمان، اولیا، سازمانهای دولتی و غیر دولتی با رعایت قانون، تعامل ایجاد کنند، تا اعتماد سازمانی ایجاد شود.

حسینی در ادامه با اشاره به این که واگذاری نقش‌ها در کشورهای توسعه یافته اکتسابی بوده و بر اساس شایستگی افراد انجام می شود؛ ابراز داشت: برای ایجاد اعتماد، باید نگاه عام گرایانه داشته باشیم و سازمانمان را به صورت شیشه ای و شفاف به مخاطبان معرفی کنیم.

تردد امواج به جای تردد افراد

وی گفت: به زودی در اداره کل آموزش و پرورش، مرکز اطلاع رسانی برای سیستم تعلیم و تربیت، با 12 نیروی آموزش دیده و زبده راه اندازی می شود تا تردد امواج جایگزین تردد افراد شود.

وی به روسای ادارات آموزش و پرورش خراسان رضوی تاکید کرد: با ارتباط مستیقم اولیا و مدارس، مشکلات را احصا و چاره اندیشی کنند . همچنین فعال سازی سایتهای ادارات را در اولویت کاری خویش قرارداده و با چاپ نشریات داخلی، تالارهای گفت و گو بین خود و خانواده آموزش و پرورش را فعال کنند.

انجمن‌های علمی معلمان

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی یادآور شد: باید افراد صاحب نظر و شایسته را به مشارکت طلبیده، نماد سازی و نهادسازی کنیم این اهداف در راستای مجمع انجمنهای علمی معلمان نتیجه خواهد داد.

حسینی انتصابات اخیر مدیران خویش را بیان و ابراز داشت: عزل وجود ندارد ما با جابه‌جایی نیروها از تجربیات آنان در سازمان استفاده می‌کنیم.

وی انتخاب 7 مدیر با مدرک دکترا در کشور برای نخستین بار را از افتخارات خراسان رضوی دانست و افزود: این انتخاب 50 درصد نسبت به دوره قبل رشد نشان می‌دهد همچنین 20 درصد رشد ایثارگری افراد منتخب و 50 درصد رشد تجارب، نشانه خوبی بر کیفیت بخشی به نظام آموزشی خطه خورشید است.

دوری از سیاسی کاری

وی بار دیگر به شعار خود مبنی بر تصمیم بدون تحقیق هرگز اشاره و بیان داشت: از سطحی نگری، کم نگری و سیاسی کاری در آموزش و پرورش باید پرهیز کنیم.

وی روند هوشمند سازی مدارس را مورد انتقاد و بازمهندسی مجدد آن با ساخت معلمان، محتوا، ابزا، دانش آموز، خانواده و مدیر هوشمند را خواستار شد.

حسینی عدم وجود عناصر یاد شده در روند هوشمند سازی مدارس را مسبب ایجاد آسیبهای اجتماعی دانست و اظهار داشت: اعتیاد سایبری،محتوا و ابزار آسیب‌زا، از جمله مشکلات دنیای مجازی کنونی است.

مبارزه با آسیبهای نو ظهور

وی از معاونت تربیت بدنی و سلامت مجموعه خود خواست با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی مبارزه با آسیبهای نو پدید در مدارس را در دستور کار خود قرار دهد.

دبیرشورای آموزش و پرورش خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به روسای ادارات آموزش و پرورش این استان گفت: کاهش طرحهای موجود و کیفیت بخشی، انسداد بیسوادی، توجه به پیش دبستانی به خصوص در روستاها، مناطق محروم و دوزبانه،تخصصی کردن ضمن خدمتها باید مورد توجه و اولویت کار قرارگیرد.

حسینی بیان کرد: تعامل با دانشگاه فرهنگیان، جذب مشارکتها، اصلاح ساختار پژوهشسراها با استقرار گروههای آموزشی و استفاده از ظرفیتهای علاقه مندان به نظام تعلیم و تربیت از مهمترین اهداف وزارت آموزش و پرورش و برنامه های تیم اوست که با جدیت انجام، پیگیری و نظارت خواهد شد.

اجلاس دو روزه روسای آموزش و پرورش با قرائت میثاق نامه، بیان مشکلات و ارائه راه حلها در مرکز رفاهی فرهنگی معلمان شماره یک مشهد ادامه دارد.