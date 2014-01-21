به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز سه شنبه در بازار 860 هزار تومان، نیم سکه 431 هزارتومان، ربع سکه 261 هزارتومان و گرمی 168 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 88 هزار و 100 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1250 دلار است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2910 تومان، هر یورو را 3945 تومان، هر پوند را 4770 تومان و هر درهم امارات را 797 تومان اعلام کردند.
جدول قیمت سکه و ارز
|نوع سکه
|سه شنبه - قیمت (تومان)
|سکهتمامطرحجدید
|860000
|سکهتمامطرحقدیم
|860000
|نیم سکه
|431000
|ربع سکه
|261000
|1 گرمی
|168000
|هرگرمطلای18عیار
|88100
|نوع ارز
|دلار آمریکا
|2910
|یورو
|3945
|پوند انگلیس
|4770
|درهم
|797
نظر شما