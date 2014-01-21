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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۲

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز سه شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز سه شنبه در بازار 860 هزار تومان، نیم سکه 431 هزارتومان، ربع سکه 261 هزارتومان و گرمی 168 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 88 هزار و 100 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1250 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2910 تومان، هر یورو را 3945 تومان، هر پوند را 4770 تومان و هر درهم امارات را 797 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه سه شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 860000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 860000
نیم سکه 431000
ربع سکه 261000
1 گرمی 168000
هرگرم‌طلای18عیار 88100
نوع ارز  
دلار آمریکا 2910
یورو 3945
پوند انگلیس 4770
درهم 797

 

 

کد مطلب 2218567

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