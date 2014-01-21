به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز سه شنبه در بازار 860 هزار تومان، نیم سکه 431 هزارتومان، ربع سکه 261 هزارتومان و گرمی 168 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 88 هزار و 100 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1250 دلار است. در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2910 تومان، هر یورو را 3945 تومان، هر پوند را 4770 تومان و هر درهم امارات را 797 تومان اعلام کردند. جدول قیمت سکه و ارز نوع سکه سه شنبه - قیمت (تومان) سکه‌تمام‌طرح‌جدید 860000 سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 860000 نیم سکه 431000 ربع سکه 261000 1 گرمی 168000 هرگرم‌طلای18عیار 88100 نوع ارز دلار آمریکا 2910 یورو 3945 پوند انگلیس 4770 درهم 797