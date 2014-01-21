نیاز دو میلیارد ریالی اورژانس بیمارستان سید الشهدا (ع) سمیرم برای تجهیز

مریم پیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید دو هفته گذشته حوزه تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمارستان سیدالشهداء شهرستان سمیرم اظهار داشت: در این بازدید لیستی از موارد مورد نیاز بیمارستان و اورژانس تهیه شد و به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارسال شد.

وی افزود: بر اساس لیست ارائه شده اعتبار لازم برای تامین تجهیزات اورژانس 200 میلیون تومان برآورد شده است.

پیروزی با بیان اینکه امکانات زیرساختی و فیزیکی اورژانس مهیا شده است از اجرای عملیات برق کشی در 10 روز آینده خبر داد و گفت: این اورژانس در هر ماه به طور میانگین توان پذیرش 600 تا 700 نفر را دارد و جوابگوی نیاز آینده شهرستان خواهد بود.

وی با تاکید بر وجود 67 تخت بیمارستانی در بیمارستان سید الشهداء شهرستان سمیرم اضافه کرد: تعداد ظرفیت تخت های اورژانس 24 تخت برابر یک سوم کل تخت های بیمارستانی است.

مدیر بیمارستان سید الشهداء (ع) شهرستان سمیرم اذعان داشت: از مجموع 24 تخت اورژانس تعداد شش تخت مربوط به بیمارن سرپائی است و مابقی مخصوص بیماران بد حال تعبیه خواهد شد.

وی بیان کرد: اورژانس به گونه ای طراحی و احداث می شود که قابلیت افزایش بنا را دارد به طوریکه در ابتدای مراحل احداث هم 310 متر مربع به زیر بنای اصلی اضافه شد.

پیروزی تاکید کرد: این واحد پس از تکمیل شدن و بهره برداری توان پوشش دهی حداقل 25 بیمار را در شرایط بحرانی به طور همزمان دارد.

وی تصریح کرد: در مراحل پذیرش و معالجه بیماران لازم است امکانات طبق آمار جمعیتی برآورد کننده نیاز شهرستانی باشد.

پیروزی در رابطه با حضور و مراجعه بیماران به اورژانس و بیمارستان شهرستان به موضوعات فرهنگی و آموزشی و پرورشی اشاره کرد و با بیان اینکه در حال حاضر فقدان پزشک کافی یکی از معضلات عمده بخش بهداشت و درمان شهرستان سمیرم به خصوص در مناطق روستائی است گفت: مساله فقدان تحصیل کردگان بومی در رشته های پزشکی در شهرستان سمیرم مربوط به این مساله می شود که چقدر بر موضوع کنکور سرمایه گذاری کرده ایم.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته تعداد هفت سهمیه برای سمیرم لحاظ شد اضافه کرد: اگر روی تخصص ها سرمایه گذاری بیشتری شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

